Экономика

Опрос ПЛН-ТВ: Есть ли у псковичей сбережения?

Треть россиян имеют сбережения. Более половины из них потратили их за последний год на непредвиденные нужды. В опросе ПЛН-ТВ мы решили узнать, умеют ли псковичи копить и имеют ли они сбережения.