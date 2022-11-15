Экономика

К станку с 14

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему законопроекта об упрощении трудоустройства несовершеннолетних детей с 14 лет. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Группа депутатов «Единой России» внесла в Госдуму законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних детей с 14 лет.

В обосновании инициативы сказано, что современные подростки стремятся заработать свои первые деньги. Таким образом они могут помогать своим семьям, уровень жизни которых мог снизится из-за западных санкций в отношении России.

Сам законопроект не меняет условий труда подростков, а дебюрократизирует процесс устройства на работу и узаконивает отношения работодателей с несовершеннолетними, которые из-за существующих ограничений чаще всего работают неофициально. Сейчас, если на работу устраивается сотрудник в возрасте менее 15 лет, требуется разрешение органов опеки и попечительства, а также письменное согласие одного из родителей. Депутаты предлагают исключить требование об участии органов опеки при заключении трудового договора с несовершеннолетними, достигшими 14 лет.

Также предлагается освободить работодателя от проведения медосмотра несовершеннолетнего за свой счет, если подросток проходил обследование не ранее чем за год до приема на работу.

По сути, законопроект упростит трудоустройство подростков, и работодатели, возможно, будут охотнее брать на работу школьников. Отдельные эксперты считают, что экономике России в условиях санкций и оттока рабочих рук из-за частичной мобилизации пойдет на пользу труд подростков.

Мы поинтересовались у сегодняшних комментаторов о том, как они оценивают инициативу, чем, на их взгляд, она вызвана, и поможет ли российской экономике официальный детский труд.

Государство меняет свое отношение к подрастающему поколению, отсюда и возникла инициатива, считает депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.

«К законопроекту отношусь положительно. Детей к труду нужно приучать с детства. Меньше времени будут проводить в гаджетах. По крайней мере, будут зарабатывать свои деньги на личные нужды за лето. Государство меняет свое отношение к воспитанию подрастающего поколения, что хорошо».

У детей с ранним трудовым стажем в будущем будет больше преимуществ перед теми, кто не работал в подростковом возрасте, считает председатель Псковского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Станислав Осовский. Но на его взгляд, законопроект стал актуален не из-за санкционного давления.

«Инициатива правильная и заслуживает одобрения. Я свой трудовой путь начал гораздо раньше и ничего плохого в обозримых результатах от этого не вижу. Это практика, понимание основ экономики, новые знания. Главное, чтобы это не мешало саморазвитию подростков, которые начнут работать. Скорее всего, это мешать не будет, а только помогать. Их будущие коллеги и начальники плохого им не посоветуют. Я думаю, что санкции здесь совершенно не при чем. Это нормальное здравое решение в текущих реалиях. Думаю, что в отдаленной перспективе такой необходимости не будет. А у тех, кто начнет работать рано, будет гораздо больше преимуществ на рынке труда и в жизни в перспективе».

Фермерским хозяйствам всегда требуются работники с высокой квалификацией и большим опытом, утверждает глава печорского крестьянского хозяйства «Витязь» Андрей Вороненков. Поэтому чем раньше будущие специалисты будут получать необходимые трудовые навыки, тем больше пользы будет для развития крестьянских хозяйств.

«Умения формируются многолетними практиками. Чем раньше они приобретаются, тем с большей вероятностью специалиста с достаточным уровнем квалификации и компетенциями мы будем иметь. В целом это на пользу».

Подросткам полезно получать трудовой опыт, если это не помешает обучению и не навредит здоровью, утверждает представитель родительского комитета Псковской области Оксана Нани. На ее взгляд, современные дети поменяли свои запросы: теперь они больше стремятся заработать самостоятельно, а не получать деньги на карманные расходы от родителей.

«Финансовая грамотность входит в общеобразовательную программу, а дети не имеют возможности хотя бы на час, на два устроиться на работу и попробовать, что же это такое. Мы говорим о возможности зарабатывать деньги, самостоятельно ими распоряжаться. Это имеет большую ценность для обучения. Соответственно, приобретается уверенность в своих силах. Пусть это будут легкие или облегченные подработки в сфере туризма или торговли, но не тяжелый физический труд – нельзя навредить психологическому или физическому здоровью ребенка. Учеба не должна отходить на второй план, не должны быть превышены часы работы. Следует предусмотреть ряд ограничений, которые не позволят использовать рабский труд, когда дети будут больше работать, вредя здоровью и обучению, своему будущему. Детям, которые хотят подработать летом, достаточно сложно найти вакансии. Есть ограничения, на работодателе большая ответственность, необходим больший контроль. Запрос, я думаю, появляется от детей, которые учатся и хотят иметь свои деньги, грамотно ими распределяться».

По мнению экономического эксперта Алексея Овчинникова, законопроект противоречивый. С одной стороны, инициатива полезная и нужная. Однако объяснять упрощение процедуры трудоустройства подростков с 14 лет тем, что они смогут увеличить доходы семьи, - странно.

«Законопроект противоречивый. Ровно все понятно и прозрачно до пояснительной записки к нему. Казалось бы, его задача дебюрократизировать процедуру трудоустройства и упростить доступ школьников к рынку труда. Сейчас много детей вовлечено в работу, но иногда не белым образом. А закон должен обелить процедуру. Удивили, конечно, результаты опроса, на который ссылаются авторы: свыше 90% детей хотели бы работать. Быть может, я недооцениваю современных школьников, признаюсь. В законопроекте уточняется, что тяжелый труд не имеется в виду, то есть к станкам, в шахты и на вредные производства детей не отправят. Это будет работа курьером, няней, маляром — легкий труд, с которым ребенок справится. В пояснительной записке сказано: "В условиях экономического санкционного давления недружественных РФ государств, работа подростка — это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности". Здесь есть некая игра в перекладывание. Давайте все-таки разделять: взрослые работают и зарабатывают, а дети, если хотят, то подрабатывают. Есть опасность, ведь ребенку же положено определенное время работать, оно прописано в нормативных документах. Мне кажется, есть риски выпадения из этих ограничений, если работодатели всерьез возьмутся за привлечение детей в отсутствии других вариантов. В целом же я рад, что бюрократические препоны будут убраны для детей».

Вопрос о возможностях трудоустройства — чуть ли не самый популярный из всех, что задают подростки, объясняет уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. По мнению детского омбудсмена, при принятии законопроекта важно исключить использование детского труда недобросовестными родителями.

«Вопрос трудоустройства несовершеннолетних, наверное, один из самых популярных, которые задают дети на встрече с уполномоченным по их правам, особенно в преддверии летних каникул. Думаю, что законопроект вызван желанием помочь детям в возрасте от 14 до 16 лет трудоустраиваться в упрощенной форме. Но это лишь один элемент для решения данной проблемы. Исключение органов опеки из субъектов, которые могут дать разрешение на трудоустройство, – палка о двух концах. С одной стороны, полностью перекладывается ответственность на законного представителя, который дает разрешение работать. С другой стороны, мы не можем исключать в такой ситуации злоупотребление родительскими правами. Законодатель здесь старается подстраховать несовершеннолетних, обозначая следующую позицию: трудоустройство только в свободное от учебы время – каникулярное. Будем надеяться, что такую возможность неблагонадежные родители не будут использовать, чтобы пользоваться детским трудом. Хотя я сторонник трудового воспитания детей, считаю, что дети должны уметь трудиться, хотеть работать и знать цену полученным деньгам»

Законопроект полезен во всех смыслах, уверен известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. По его словам, приобретение рабочих навыков и понимание трудовых процессов благотворно повлияют на несовершеннолетних. А предприниматели уже будут иметь представление о том, кто растет на смену нынешним работникам.

«Никакой проблемы при приеме подростков на работу, я считаю, нет. Это практиковалось в Советском Союзе всегда. Я в 12 лет работал на заводе радиодеталей, получил 40 рублей за месяц – по тем временам деньги немалые. Эта практика не заключается в том, чтобы большие доходы молодой человек приносил в дом. Дело в другом. По большому счету человек приучается к труду, видит, что такое реальное производство, бизнес. Это хорошая трудовая практика. Такие послабления в этом направлении надо только поощрять».

В советских школах проводили эксперимент по внедрению обязательной производственной практики. Раз в неделю несколько часов старшеклассники трудились на предприятии, приобретали первые навыки рабочих специальностей, определялись с выбором будущей профессии. При этом практика была оплачиваемой и позволяла заработать карманные деньги.

Инициатива упростить трудоустройство детей с 14 лет, конечно, не станет полноценной заменой производственной практике. Но может помочь профориентации, даст возможность подросткам, которые хотят почувствовать себя самостоятельными, получать доходы.

Но вряд ли с принятием законопроекта работодатели будут трудоустраивать всех 14-летних детей. Им проще делать это неофициально, потому что рабочее время несовершеннолетних граждан сильно ограничено. Если перед работодателем встанет выбор — взять взрослого человека на 40 часов в неделю или подростка всего на 24 часа, скорее всего, он предпочтет первый вариант. Да и учебная нагрузка с 80-х годов прошлого века существенно подросла. Подрабатывать в ущерб учебе у подавляющего большинства школьников нет возможности, работники с пробелами даже в школьной программе вряд ли будут сильно востребованы на современном рынке труда.

Анастасия Сливинская