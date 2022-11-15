К станку с 14

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему законопроекта об упрощении трудоустройства несовершеннолетних детей с 14 лет. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Группа депутатов «Единой России» внесла в Госдуму законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних детей с 14 лет.
В обосновании инициативы сказано, что современные подростки стремятся заработать свои первые деньги. Таким образом они могут помогать своим семьям, уровень жизни которых мог снизится из-за западных санкций в отношении России.
Сам законопроект не меняет условий труда подростков, а дебюрократизирует процесс устройства на работу и узаконивает отношения работодателей с несовершеннолетними, которые из-за существующих ограничений чаще всего работают неофициально. Сейчас, если на работу устраивается сотрудник в возрасте менее 15 лет, требуется разрешение органов опеки и попечительства, а также письменное согласие одного из родителей. Депутаты предлагают исключить требование об участии органов опеки при заключении трудового договора с несовершеннолетними, достигшими 14 лет.
Также предлагается освободить работодателя от проведения медосмотра несовершеннолетнего за свой счет, если подросток проходил обследование не ранее чем за год до приема на работу.
По сути, законопроект упростит трудоустройство подростков, и работодатели, возможно, будут охотнее брать на работу школьников. Отдельные эксперты считают, что экономике России в условиях санкций и оттока рабочих рук из-за частичной мобилизации пойдет на пользу труд подростков.
Мы поинтересовались у сегодняшних комментаторов о том, как они оценивают инициативу, чем, на их взгляд, она вызвана, и поможет ли российской экономике официальный детский труд.
Государство меняет свое отношение к подрастающему поколению, отсюда и возникла инициатива, считает депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.
У детей с ранним трудовым стажем в будущем будет больше преимуществ перед теми, кто не работал в подростковом возрасте, считает председатель Псковского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Станислав Осовский. Но на его взгляд, законопроект стал актуален не из-за санкционного давления.
Фермерским хозяйствам всегда требуются работники с высокой квалификацией и большим опытом, утверждает глава печорского крестьянского хозяйства «Витязь» Андрей Вороненков. Поэтому чем раньше будущие специалисты будут получать необходимые трудовые навыки, тем больше пользы будет для развития крестьянских хозяйств.
Подросткам полезно получать трудовой опыт, если это не помешает обучению и не навредит здоровью, утверждает представитель родительского комитета Псковской области Оксана Нани. На ее взгляд, современные дети поменяли свои запросы: теперь они больше стремятся заработать самостоятельно, а не получать деньги на карманные расходы от родителей.
По мнению экономического эксперта Алексея Овчинникова, законопроект противоречивый. С одной стороны, инициатива полезная и нужная. Однако объяснять упрощение процедуры трудоустройства подростков с 14 лет тем, что они смогут увеличить доходы семьи, - странно.
Вопрос о возможностях трудоустройства — чуть ли не самый популярный из всех, что задают подростки, объясняет уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. По мнению детского омбудсмена, при принятии законопроекта важно исключить использование детского труда недобросовестными родителями.
Законопроект полезен во всех смыслах, уверен известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. По его словам, приобретение рабочих навыков и понимание трудовых процессов благотворно повлияют на несовершеннолетних. А предприниматели уже будут иметь представление о том, кто растет на смену нынешним работникам.
В советских школах проводили эксперимент по внедрению обязательной производственной практики. Раз в неделю несколько часов старшеклассники трудились на предприятии, приобретали первые навыки рабочих специальностей, определялись с выбором будущей профессии. При этом практика была оплачиваемой и позволяла заработать карманные деньги.
Инициатива упростить трудоустройство детей с 14 лет, конечно, не станет полноценной заменой производственной практике. Но может помочь профориентации, даст возможность подросткам, которые хотят почувствовать себя самостоятельными, получать доходы.
Но вряд ли с принятием законопроекта работодатели будут трудоустраивать всех 14-летних детей. Им проще делать это неофициально, потому что рабочее время несовершеннолетних граждан сильно ограничено. Если перед работодателем встанет выбор — взять взрослого человека на 40 часов в неделю или подростка всего на 24 часа, скорее всего, он предпочтет первый вариант. Да и учебная нагрузка с 80-х годов прошлого века существенно подросла. Подрабатывать в ущерб учебе у подавляющего большинства школьников нет возможности, работники с пробелами даже в школьной программе вряд ли будут сильно востребованы на современном рынке труда.
Анастасия Сливинская