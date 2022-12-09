Основную меру поддержки для крупных аграриев назвал депутат Псковского областного Собрания

Инвестиционные программы являются основной мерой поддержки для крупных сельхозтоваропроизводителей. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Банки напрямую выдают льготные кредиты, ставку рефинансирования банку платит Минсельхоз по своим определенным зачетам, уточнил Андрей Козлов и заметил, что это очень действенная мера для крупного бизнеса.
«Если брать экономическую эффективность, у малых форм хозяйства она все-таки меньше, чем у крупных товарных хозяйств. Мы не должны забывать, что у нас большое государство. Псковская область имеет большую территорию, сельскую местность, в которой проживает больше 30% населения. На сегодняшний момент иногда фермеры выполняют функцию тех же самых глав волостей, помогая в тех или иных деревнях. Важно, чтобы деревни не вымирали», – подчеркнул он.
Если есть фермер, производство, обработанные поля, программы, то тогда территория живет, существует и развивается, считает Андрей Козлов.