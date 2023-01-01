Экономика

Рубль упал к доллару и евро по итогам первых торгов года

Доллар США и евро заметно выросли на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль подешевел к бивалютной корзине на первых торгах нового года в рамках коррекции после заметного укрепления в последние дни декабря, передает «Интерфакс».

Курс доллара США составил 71,14 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,24 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,8 руб./EUR1, подорожав на 50 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 90,6 копейки - до 72,79 рубля. Курс китайского юаня вырос на 19,8 копейки - до 10,11 рубля.

Как отмечают эксперты, рубль скорректировался вниз к доллару и евро по итогам первой торговой сессии года после роста в последние дни декабря. Новостная повестка во время новогодних каникул в России пока не дает существенных поводов, которые могли бы оказать заметное позитивное влияние на динамику рубля.

Накануне биржи Великобритании и ряда других стран, включая США, также не работали в связи с новогодними праздниками.