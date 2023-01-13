Экономика

Как правильно задекларировать доходы, объяснят псковичам

Онлайн-вебинар о порядке и сроках представления декларации по форме 3-НДФЛ и декларировании доходов, полученных от продажи имущества, находящегося в собственности менее трех лет, проведёт УФНС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Также специалист управления представит информацию о возможности отправки декларации по форме 3-НДФЛ и приложений к ней в электронном виде через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», о правильности начисления и применения налоговых вычетов и о получении вычета по НДФЛ у работодателя.

Кроме того, слушатели узнают об ответственности за несоблюдение налогового законодательства по НДФЛ.

В вебинаре примет участие начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №1 Татьяна Веденина. Время начала мероприятия в 11:00.

Регистрация на вебинар открыта по ссылке.

Во время мероприятия можно задать интересующие вопросы, на которые специалисты в режиме реального времени дадут ответы, уточнили в ведомстве.