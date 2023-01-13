Экономика

Более 34 млн рублей грантовой поддержки получили 10 хозяйств Псковской области в 2022 году

Десять хозяйств Псковской области получили гранты «Агростартап» на общую сумму более 34 млн рублей в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«По нацпроекту "МСП" оказываем грантовую поддержку и фермерам. Так, в деревне Шахниха Новосокольнического района Иван Ильницкий реализует проект по созданию цеха по переработке мяса и изготовлению соков. Кстати, предприниматель создал музей Советской эпохи, а в дальнейшем планирует открыть и кафе, что позволит привлечь туристов», - рассказал глава региона.

Лариса Никандрова из деревни Селюгино Псковского района занимается разведением скота и изготовлением сыров. На средства гранта приобрела кормозаготовительную технику и ещё одну сыроварню для расширения ассортимента.

«Людмила Нани из деревни Исса Пушкиногорского имеет опыт работы в сельском хозяйстве – более 30 лет! На средства гранта приобрела 20 коров, что позволит производить в 2 раза больше молока», - добавил Михаил Ведерников.