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Экономика

Когда нужно подавать уведомления об исчисленных суммах налогов, напомнили псковичам

23.01.2023 16:28|ПсковКомментариев: 0

Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежах по налогам, сборам, страховым взносам индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны подавать не позднее 25 числа каждого месяца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

С 1 января 2023 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрена обязанность представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (форма и формат уведомления утвержден приказом ФНС России от 2 ноября 2022 года №ЕД-7-8/1047@).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны подать уведомление для распределения единого налогового платежа по налогам с авансовой системой расчетов в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (по НДФЛ, страховым взносам (для работодателя), при упрощенной системе налогообложения и по имущественным налогам юридических лиц).

Напомним, с 1 января 2023 года для всех налогоплательщиков в беззаявительном порядке введен институт Единого налогового счета.

Единый налоговый счет - это единая сумма расчетов налогоплательщика с бюджетом. Сальдо единого налогового счета представляет собой разницу между общей суммой денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, и денежным выражением совокупной обязанности.

Уведомление подается в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи либо через личный кабинет налогоплательщика. Налогоплательщиками, среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год не превышает 100 человек, уведомление может быть представлено на бумажном носителе.

Несвоевременное представление/не представление уведомления не позволит распределить деньги в бюджет, что приведет к начислению пени и нарушению положений НК РФ.

Первая обязанность по представлению уведомления в 2023 году возникает у налогоплательщиков - работодателей 25 января 2023 года по удержанным суммам НДФЛ за период с 1 января по 22 января 2023 года включительно.

Более подробная информация о внедрении института Единого налогового счета, порядке заполнения платежных документов, сроках уплаты, порядке заполнения и конкретных сроках представления уведомлений размещена промо-страница «ЕНС-единый налоговый счет» на официальном сайте ФНС России по ссылке.

Теги: #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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