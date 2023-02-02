Экономика

Промышленное производство Псковской области в 2022 году сократилось на 1,4%

Промышленное производство Псковской области в 2022 году сократилось на 1,4% по сравнению с 2021 годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Инфографика: Псковстат

При расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

В 2022 году рост объемов производства в сравнении с 2021 годом показали только обрабатывающие производства – на (+)0,5%.

Добыча полезных ископаемых сократилась на (-)3,3%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение снизили объемы на (-)6,8%, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на (-)16,9%,

Из обрабатывающих производств максимальный рост объемов производства продемонстрировали (по сравнению с 2021 годом):

производство резиновых и пластмассовых изделий – (+)65,9%;

ремонт и монтаж машин и оборудования – (+)61,9%;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – (+)54,8%.

Больше других снизилось производство текстильных изделий – на (-)33,1% и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на (-)21,8%.