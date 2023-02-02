Промышленное производство Псковской области в 2022 году сократилось на 1,4% по сравнению с 2021 годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.
Инфографика: Псковстат
При расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.
В 2022 году рост объемов производства в сравнении с 2021 годом показали только обрабатывающие производства – на (+)0,5%.
Добыча полезных ископаемых сократилась на (-)3,3%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение снизили объемы на (-)6,8%, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на (-)16,9%,
Из обрабатывающих производств максимальный рост объемов производства продемонстрировали (по сравнению с 2021 годом):
Больше других снизилось производство текстильных изделий – на (-)33,1% и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на (-)21,8%.