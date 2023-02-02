Экономика

Danone может продать часть активов в РФ с возможностью выкупа

Danone включил опцион обратного выкупа в сделку по передаче контроля в российском бизнесе молочных продуктов и растительных напитков.

Как рассказали «Коммерсанту» два источника, знакомых с обсуждением продажи, инвесторам предложено от 75%, Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки.

О намерении предать контроль над частью бизнеса в России за исключением сегмента детского питания (завод «Истра — Нутриция», бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш») Danone объявила в октябре 2022 года. В компании назвали этот шаг «наилучшим вариантом» для сохранения непрерывности локальных операций в долгосрочной перспективе.