Экономика

Псковская область заняла третье место в России по производству мяса свиней

Производство продукции сельского хозяйства в Псковской области относительно 2021 года уменьшилось на 8%, что было обусловлено сокращением производства продукции животноводства на 10%. На продукцию животноводства приходится 79% общего выпуска продукции сельского хозяйства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.

В целом по России производство продукции сельского хозяйства относительно 2021 года увеличилось на 10,2%.

В 2022 году в хозяйствах всех категорий Псковской области произвели:

скота и птицы на убой (в живом весе) – 307 тысяч тонн (на 14,6% меньше, чем в предыдущем году), из него мяса свиней – 273 тысяч тонн (на 16,3% меньше),

молока – 209 тысяч тонн (на 2,3% больше),

яиц – 78 млн штук (на 7% меньше).

Несмотря на то, что производство мяса свиней по сравнению с 2021 годом сократилось, Псковская область по производству мяса свиней на душу населения занимает первое место в Северо-Западном федеральном округе и третье место в России, отметили в Псковстате.

Прирост производства молока обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве составил 82%.

По предварительным данным, в 2022 году в Псковской области собрали:

зерна – 170 тысяч тонн (на 15,5% больше, чем в предыдущем году),

картофеля – 122 тысяч тонн (на 7,7% больше),

овощей (открытого и защищенного грунта) – 32 тысяч тонн (на 6,3% больше).

Основными производителями зерна по-прежнему остаются сельскохозяйственные организации. Их доля в производстве зерна составила 95%. Производство картофеля и овощей традиционно сосредоточено в основном в хозяйствах населения, которыми выращено 51% общего сбора картофеля и 56% овощей открытого грунта.