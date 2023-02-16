Псковская область заняла третье место в России по производству мяса свиней

Производство продукции сельского хозяйства в Псковской области относительно 2021 года уменьшилось на 8%, что было обусловлено сокращением производства продукции животноводства на 10%. На продукцию животноводства приходится 79% общего выпуска продукции сельского хозяйства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.
В целом по России производство продукции сельского хозяйства относительно 2021 года увеличилось на 10,2%.
В 2022 году в хозяйствах всех категорий Псковской области произвели:
Несмотря на то, что производство мяса свиней по сравнению с 2021 годом сократилось, Псковская область по производству мяса свиней на душу населения занимает первое место в Северо-Западном федеральном округе и третье место в России, отметили в Псковстате.
Прирост производства молока обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве составил 82%.
По предварительным данным, в 2022 году в Псковской области собрали:
Основными производителями зерна по-прежнему остаются сельскохозяйственные организации. Их доля в производстве зерна составила 95%. Производство картофеля и овощей традиционно сосредоточено в основном в хозяйствах населения, которыми выращено 51% общего сбора картофеля и 56% овощей открытого грунта.