Экономика

Кабельно-проводниковую продукцию начнут производить под Псковом

Инвестиционный проект по производству кабельно-проводниковой продукции на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» одобрил наблюдательный совет ОЭЗ под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в четверг, 9 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности подписали руководство ОЭЗ «Моглино» и ООО «ИК-Металлс».

Согласно представленному проекту компания-инвестор развернет на территории особой экономической зоны деятельность по производству высокотехнологичных обмоточных проводов в стекловолокнистой, бумажной, пленочной и комбинированной изоляции.

Запуск производства запланирован на весну 2024 года. Объем инвестирования составит 120 млн рублей, проинформировал директор компании Алексей Смирнов.

По словам инвестора, ожидается, что объем изготавливаемой продукции уже в первый год работы завода составит порядка 480 тонн, в 2025 году — вдвое больше, а с выходом на полную производственную мощность — свыше 1,4 тысячи тонн в год.

Среди основных потребителей продукции — предприятия по изготовлению масляных и сухих трансформаторов, а также электроприборов разных назначений, малые предприятия по ремонту трансформаторов и электродвигателей, мелкие торговые фирмы по продаже кабельно-проводниковой продукции.

По итогам обсуждения глава региона пожелал руководству «ИК-Металлс» успешной защиты своего бизнес-проекта на экспертном совете. К заседанию Михаил Ведерников рекомендовал инвестору подготовить детальную информацию о конкурентных преимуществах продукции компании и анализ рынка сбыта.