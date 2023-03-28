Экономика

Товарооборот между Псковской областью и Республикой Беларусь вырос на 25%

Товарооборот между Псковской областью и Республикой Беларусь вырос на 25%. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация была озвучена в ходе Совместного заседания комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по бюджету, налогам и финансовому рынку и комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму в Великих Луках сегодня, 29 марта.

Вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева поприветствовала участников встречи от имени главы региона.

«Мы уделяем больше внимание сохранению наследия достояния региона и стараемся также развивать потенциал области. В это непростое время важно чувствовать поддержку ближайших соседей. Интенсивно развивается взаимодействие между Псковской и Витебской областями. Летом прошлого года в областном центре прошли Дни Витебской области, в текущем году состоится ответный визит нашего региона в Республику Беларусь, там пройдут Дни Псковской области», - сказала Нинель Салагаева.

Кроме того, ведущий университет региона совместно с Белорусским национальным техническим университетом создали Передовую инженерную школу Союзного государства, которая позволит готовить квалифицированных специалистов для промышленных производств.

«Мы открыты для предложений и нацелены на конструктивное сотрудничество», - добавила заместитель губернатора.

Первый заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Сергей Зуев отметил, что наблюдается рост товарооборота между Псковской областью и Беларусью на 25%, импорта – на 30%, экспорта - на 15%.

«Республика Беларусь поставляет продовольственные товары, Псковская область везёт металлы, древесину, сельскохозяйственное сырьё и оборудование», - рассказал Сергей Зуев.

Кроме того, за прошедший год в регионе оборудовали 7 зерносушильных комплексов, полностью базирующихся на белорусском оборудовании.

Также на территории Псковской области осуществляют свою деятельность 121 предприятие с белорусским капиталом.

Он также отметил сотрудничество в сфере туризма, культуры, образования, социальной защиты, ремонта дорог, транспортного сообщения.

«Прорабатывается вопрос об авиасообщении и предложение пилотной программы приграничного сотрудничества на уровне муниципальных образований», - заключил он.

Также в повестке заседания обсуждение ключевых вопросов взаимодействия Псковской области с Республикой Беларусь, сохранение мемориалов и воинских захоронений на территориях стран. Члены Парламентского Собрания подводят предварительные итоги исполнения бюджета Союзного государства в 2022 году.