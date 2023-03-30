Экономика

Россия добровольно сократит добычу нефти до конца 2023 года

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средней добычи февраля до конца 2023 года, говорится в сообщении на сайте кабмина.

В заявлении отмечается, что предсказуемость на мировом нефтяном рынке является «ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности».

Как отмечает «Газета.ру», ранее представитель Европейской комиссии заявил, что страны Европейского союза и Группы семи (G7) пока не договорились об изменении потолка цен на нефть России.

По его словам, ни там, ни там не набралось необходимого числа голосов, а именно — большинства.

5 декабря 2022 года в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

С 5 февраля 2023 года заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель.