Великолукский холдинг «Кабош» откроет сырные лавки в Пскове, Москве и Петербурге

Группа компаний «Кабош» из Великих Лук планирует открытие фирменных сырных лавок в Пскове, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал президент холдинга Дмитрий Матвеев.
Также президент холдинга рассказал, что планируется продвижение продукции через онлайн-продажи.
«Большинство людей сейчас хотят понимать, что они едят, где это сделано и так далее. Мы даём им такую возможность», – заключил гендиректор.
Напомним, ГК «Кабош» является одним из крупнейших в Российской Федерации агропромышленных холдингов полного цикла по производству молока и сыров.