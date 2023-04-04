Экономика

Великолукский холдинг «Кабош» откроет сырные лавки в Пскове, Москве и Петербурге

Группа компаний «Кабош» из Великих Лук планирует открытие фирменных сырных лавок в Пскове, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал президент холдинга Дмитрий Матвеев.

«Мы планируем создание своих сырных лавок, в том числе и в Пскове. Планируем расширяться, поскольку видим большой запрос на нашу продукцию. Главное преимущество в том, что мы сможем показать весь наш ассортимент. Понятно, что полка в любых магазинах ограничена, мы не можем заполнить её всей нашей продукцией. Кроме того, получится обеспечить качество продукции в том виде, в котором мы хотим», – отметил Дмитрий Матвеев.

Также президент холдинга рассказал, что планируется продвижение продукции через онлайн-продажи.

«Большинство людей сейчас хотят понимать, что они едят, где это сделано и так далее. Мы даём им такую возможность», – заключил гендиректор.

Напомним, ГК «Кабош» является одним из крупнейших в Российской Федерации агропромышленных холдингов полного цикла по производству молока и сыров.