Экономика

Магазины бывшей Zara под новым названием откроют в России до конца весны

Все магазины бывшей Zara, а также другие точки, принадлежащие ранее испанской группе Inditex в России, начнут свою работу в стране под новым управлением и названиями до конца весны, сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию», - заявил он. Уточняется, что Inditex передает новым владельцам все имеющиеся в стране в данный момент торговые площади, однако магазины откроются под новыми названиями: MAAG, DUB, ECRU, VILET.

Евтухов добавил, что правкомиссия согласовала сделку. «Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ … 30 марта 2023 года одобрила сделку по продаже 100% акций АО "Новая Мода". Покупателями бизнеса Inditex, включая магазины Zara, в России стала компания Fashion And More Management DMCC с офисом в одной из дружественных стран», - пояснил он.

Евтухов также подчеркнул, что цена сделки не разглашается. При этом на вопрос о том, как связана компания Fashion And More Management DMCC с ливанской Daher Group, изначально заявленной покупателем активов в России, в Минпромторге не ответили, пишет РИА Новости.

В октября прошлого года испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, сообщила о том, что достигла первоначального соглашения о продаже своего российского подразделения компании Daher Group.

В России группа Inditex была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ, посчитав невозможным «обеспечить непрерывность осуществления операций».