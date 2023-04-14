Экономика

Вассерман предложил запретить россиянам хранить более миллиона рублей наличными

Член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман призвал ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше 1 млн рублей. В противном случае деньги будут конфисковывать, а их владелец должен будет заплатить штраф. Вассерман уже подготовил законопроект.

Депутат предлагает внести поправки в статью Уголовного кодекса 187.1 (неправомерный оборот денежных средств).

По мнению Вассермана, большие суммы у граждан являются следствием их деятельности в «черном» cекторе экономики. Вассерман считает, что подобный запрет был бы эффективным инструментом борьбы с коррупцией и с финансированием экстремистской деятельности в России.

«Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже "чёрном" секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере», — пояснительную записку к документу цитирует «Интерфакс».