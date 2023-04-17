Экономика

Лимит для пополнения кошелька цифровыми рублями установил Центробанк

Центробанк установил лимит в размере 300 тысяч рублей в месяц для пополнения кошелька с цифровыми рублями, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе рассмотрения отчета регулятора за 2022 год в Госдуме.

«Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька», — приводит слова Набиуллиной RuNews24.

Она также отметила, что 300 тысяч рублей – это минимум в три раза больше, чем на сегодняшний день по Системе быстрых платежей.