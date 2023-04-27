Экономика

Производители валенок смогут получить отсрочку по всем видам налогов

Возможность для производителей валенок получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов на срок не более одного года или рассрочку этих платежей на три года утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что это стало возможным благодаря включению производства валенок и обуви из войлока в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами.

«Производители такой обуви зависят от сезонных поставок овечьей шерсти. Стрижка овец начинается в мае, таким образом, рентабельное производство продукции возможно с июля по декабрь. При этом время массового спроса на их продукцию приходится на сентябрь - декабрь», - поясняется на сайте кабмина.

В кабмине добавили, что возможность рассрочить или отсрочить уплату налогов позволит производителям сократить объемы кредитов и перенаправить высвобождаемые средства на закупку сырья, обновление оборудования или на дополнительные выплаты своим сотрудникам.

Всего в перечне сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами, около 40 направлений. Среди них - животноводство, производство молочной продукции, переработка и консервирование рыбы, производство изделий из натурального меха, охотничий промысел, перевозка пассажиров и грузов речным и морским транспортом.