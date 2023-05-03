Экономика

Мобилизованные граждане могут взять кредитные каникулы «задним числом»

Мобилизованные граждане могут взять кредитные каникулы «задним числом». Определить можно любую дату после начала мобилизации, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Мобилизованные граждане и другие участники СВО могут направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, пишет FlashNord.

Все начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитываются по правилам их расчета в период кредитных каникул, а начисленные пени (штрафы, неустойки) отменяются.

Кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев утверждены президентом России Владимиром Путиным в октябре 2022 года.