Мобилизованные граждане могут взять кредитные каникулы «задним числом». Определить можно любую дату после начала мобилизации, сообщается на сайте Центробанка РФ.
Мобилизованные граждане и другие участники СВО могут направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, пишет FlashNord.
Все начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитываются по правилам их расчета в период кредитных каникул, а начисленные пени (штрафы, неустойки) отменяются.
Кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев утверждены президентом России Владимиром Путиным в октябре 2022 года.