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Экономика

Работа мечты: как получить новую профессию бесплатно

23.05.2023 14:32|ПсковКомментариев: 0

В России продолжается масштабная программа переобучения людей, которые потеряли работу, не могут трудоустроиться по своей специальности или вовсе не имеют образования. Эти и некоторые другие категории граждан могут получить новые навыки в рамках национального проекта «Демография».

В каждом регионе существует свой набор программ, с учётом востребованности той или иной профессии. Псковская Лента Новостей выяснила, на кого могут бесплатно выучиться жители Псковской области, какие вакансии наиболее перспективные, и кого больше всего не хватает работодателям в регионе.

 

Фото: архив ПЛН

Переучиться бесплатно

Ни для кого не секрет, что многие выпускники вузов и ссузов не идут работать по специальности. Одни получали образование ради «корочки», другие вовремя не смогли самоопределиться, третьи неверно оценили свои возможности или перспективность профессии. Причин может быть масса.

По данным сервиса hh.ru, жители Псковской области, которые никогда не работали по профессии или ушли из неё, объясняют свой поступок сложностями при трудоустройстве, маленькой зарплатой, смутными перспективами карьерного роста или плохими условиями труда. А кто-то просто понял, что «не моё». По той или иной причине от своей специальности отказался каждый третий опрошенный житель Псковской области.

В итоге эти люди вынуждены искать применение своим знаниям где-то на стороне, заниматься тем, чему их никогда не учили. Или получать новые знания.

«Мои родители хотели, чтобы я стал бухгалтером. 5 лет я получал высшее образование, 3 года проработал в солидной фирме, но после понял: больше не могу. Я с детства любил готовить и решил освоить поварское дело. Пришлось заплатить за курсы, но теперь моя мечта сбылась: я работаю в хорошем ресторане, занимаюсь любимым делом, которое приносит стабильный доход», - рассказал свою историю пскович Александр, которому понадобилось много сил и средств, чтобы получить востребованную специальность.

Сейчас сменить профессию стало гораздо проще - благодаря программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Псковская область принимает активное участие в этом проекте, который даёт некоторым категориям граждан возможность получить востребованные в регионе профессиональные навыки и найти хорошую работу.

Кто может пройти бесплатное обучение:

  • Молодые люди в возрасте до 35 лет включительно, относящиеся к определённым категориям
  • Граждане в возрасте 50 лет и старше
  • Граждане предпенсионного возраста
  • Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
  • Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста
  • Безработные граждане, прошедшие регистрацию в органах службы занятости
  • Работники, находящиеся под риском увольнения
  • Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации
  • Граждане, участвовавшие в специальной военной операции (СВО)

Стабильный доход

За четыре года реализации федеральных программ в рамках нацпроекта новые компетенции уже получили более 600 тыс. человек по всей стране. В этом году переобучение смогут пройти 138 тысяч человек. Соискателям доступны почти 8 тысяч образовательных программ. Обучаться можно как для трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела. Программы реализуются в удобной для слушателей форме: онлайн и с использованием электронного обучения, по завершении которого выдаётся документ установленного образца.

В 2022 году профобучение по нацпроекту «Демография» прошли 986 жителей Псковской области. В числе самых популярных программ оказались различные профессии: парикмахер, секретарь, тракторист, портной, сварщик, слесарь, повар. Также спросом пользовались интернет-маркетолог, специалист в сфере закупок, специалист по управлению персоналом, документовед, 1С программист, UI-дизайнер, менеджер, педагог начального образования, бухгалтер и другие.

Прием заявок на бесплатное переобучение традиционно проходит на портале «Работа России». Там же можно ознакомиться со списком направлений профессионального обучения, доступных в регионе. К примеру, жители Псковской области могут обучиться для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В этом году работодателям будут предоставляться субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией профобучения и дополнительного профобразования. «Это поможет восполнить потребность предприятий ОПК в сотрудниках, а также быстрее трудоустроиться нуждающимся в работе гражданам», - пояснили в комитете по труду и занятости Псковской области.

Кстати, на промышленных предприятиях региона открыто много вакансий для представителей рабочих профессий. Работодатели обещают стабильный доход, возможность карьерного роста и саморазвития. Перспективы подтверждают опытные сотрудники.

«Меня мотивирует финансовая составляющая: стабильная хорошая заработная плата», - признался в ролике, снятом ЦУР Псковской области, оператор станка ЧПУ Алексей Бобров. Он занимается металлообработкой третий год, ранее получил образование по направлению «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».

А электросварщик 6-го разряда Владислав Завьялов, который работает на одном из великолукских заводов уже 27-й год, обратил внимание на важность рабочих профессий и необходимость высокой квалификации, отдачи, работоспособности. «Довольно сложная и тяжелая профессия электросварщика, на самом деле. Поэтому, наверное, не все хотят работать - молодежь хочет что-то попроще, посидеть возле компьютера», - считает он.

Однако с каждым годом всё больше выпускников обращают внимание на рабочие специальности. А те, кто ранее получили высшее или среднее профессиональное образование, идут осваивать новые профессии, высокооплачиваемые и пользующиеся спросом на рынке труда.

Претенденты на переобучение в рамках нацпроекта буквально выстраиваются в очередь.

«Ежегодно количество желающих больше, чем условная квота, которая выделяется на регион. И люди даже проходят отсев: кто-то просто хочет воспользоваться этим и уже работает, кто-то хочет, пока в декрете, на права обучиться, что тоже некорректно. Тем не менее, очень много реально жизненных кейсов, когда люди переобучаются и могут найти другую работу. Или, например, остаться у себя на работе и перевестись на другое направление», - рассказала и. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Приоритетные профессии

В этом году профессиональное обучение в рамках национального проекта «Демография» началось в феврале, после подписания соглашений с федеральными операторами и выгрузкой их образовательных программ на единой цифровой платформе «Работа России». С начала кампании в Псковской области было подано 578 заявок на обучение, на данный момент обучение проходят 193 человека. Самые популярные направления - специалист по маникюру, менеджер на маркетплейсах, Digital-маркетолог, SMM-менеджер, IT-специалисты, специалист в области графического дизайна.

Перечень образовательных программ для переобучения в рамках нацпроекта довольно разнообразен и включает более 200 сотен позиций. Бухгалтерский учет и отчетность, графический и ландшафтный дизайн, кадровое делопроизводство, гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работа с дошкольниками, основы работы в Microsoft word, Microsoft excel, программирование на языке Pascal и С++, управление государственными и муниципальными закупками - всему этому можно обучиться бесплатно в Псковской области. Кроме того, есть направления подготовки медицинских регистраторов, младшего медицинского персонала, мастеров строительных и монтажных работ, операторов ЭВ и ВМ, педагогов дополнительного образования, логопедов и психологов, секретарей, социальных работников, страховщиков, риелторов, системных администраторов, трактористов, водителей различных категорий, животноводов, кондитеров, поваров, охранников, парикмахеров, портье, садовников, мастеров педикюра и маникюра, каменщиков, продавцов, лифтёров, маляров, машинистов, плиточников, промышленных альпинистов, сварщиков, слесарей, столяров, стропальщиков, токарей, электромонтёров, штукатуров и специалистов многих других сфер, где не хватает работников.

В течение года добавляются новые программы, а непопулярные могут исчезать из списка. «Образовательные организации очень быстро подстраиваются под заявки, которые идут от граждан», - добавила Алена Трунова.

Традиционно жители региона выбирают более прикладные профессии. К примеру, девушки предпочитают индустрию красоты. У мужчин широким спросом пользуются рабочие специальности. Молодые мамы, желающие работать удалённо, выбирают госзакупки, кадровое делопроизводство, бухгалтерию и новые профессии, связанные с IT-специальностями и подразумевающие работу на маркетплейсах.

В целом при подготовке доступных направлений упор делается на самые востребованные в регионе профессии. Таких в списке профильного комитета 35. Речь идёт о сферах декоративного садоводства, деревообработки и металлообработки, общепита, сельского хозяйства, медицины, образования, социального обслуживания, туризма, экономики, швейного производства. В перечень приоритетных попали профессии, связанные с электричеством, а также косметолога, визажиста, обувщика, оператора почтовой связи, охранника, сварщика, слесаря, жестянщика, каменщика, кочегара, кассира, флориста и многие другие.

А в рейтинге рабочих профессий по состоянию на 1 апреля 2023 года самый большой спрос на формовщика, электрогазосварщика, токаря, тракториста, помощника машиниста, механика, оператора животноводческих комплексов, грузчика, водителя, подсобного рабочего, слесаря, электромонтёра. Также не хватает дворников, швей, заготовителей продуктов, монтёров пути, официантов.

Определиться с выбором специальности, которая гарантирует трудоустройство, заявителям помогает профилирование. Каждый человек, который подает заявку на обучение, прежде проходит профориентационное тестирование. «На профилировании наши сотрудники смотрят, какой у человека опыт, чего он хочет, поможет ли это обучение трудоустроиться. Здесь как раз отсекаются те, кто потом не хочет работать, а просто желает обучиться», - отметила Алена Трунова и подчеркнула, что на профилировании кандидатов на переобучение стараются сориентировать именно на те сферы, где больше шансов трудоустроиться.

Как результат: большинство людей, прошедших переобучение по нацпроекту, потом находят работу. В прошлом году 77% псковичей, получивших новые навыки, были трудоустроены.

Таким образом, программа переобучения станет хорошим подспорьем, если ваша профессия не имеет спроса на рынке, либо по каким-то причинам вы хотите её сменить. Освоив новую программу, вы получите шанс устроиться на работу мечты и изменить свою жизнь к лучшему.

Ульяна Ловыгина

Теги: #работа #демография #обучение #вакансии #работники
Источник: Псковская Лента Новостей
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