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Экономика

Объемы производства продуктов в Псковской области снизились на 7%

01.06.2023 22:26|ПсковКомментариев: 0

Объемы производства пищевых продуктов в Псковской области в январе-апреле 2023 года снизились на 7% по сравнению с январем-апрелем 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата. 

«Наибольшее снижение объемов производства показали: производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 26,7%; бумаги и бумажных изделий – на 16,8%; прочих готовых изделий – на 16,5%; кожи и изделий из кожи – на 9,1%; пищевых продуктов – на 7,3%», - отметили в Псковстате. 

В целом объемы промышленного производства в январе-апреле 2023 года в Псковской области выросли на 9,3% по сравнению с январем-апрелем 2022 года. При расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Основным драйвером роста индекса промышленного производства в январе-апреле 2023 года стало увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах (прирост к январю-апрелю 2022 года на 12,1%). Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали увеличение на 0,2%.

В сырьевом секторе объемы добычи полезных ископаемых сократились по сравнению с январем-апрелем 2022 года на 16,2%. Энергетический сектор, тепло- и газоснабжение показали снижение на 3,6%.

Среди обрабатывающих производств максимальный рост объемов производства по сравнению с январем-апрелем 2022 года продемонстрировали: производство химических веществ и химических продуктов – в 2,3 раза, резиновых и пластмассовых изделий – в 2,3 раза, прочих транспортных средств и оборудования – на 87,9%.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в январе-апреле 2023 года на сумму 59,4 млрд рублей. Доля продукции обрабатывающих производств составила 84,8%.

Теги: #регион60 #Псковстат #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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