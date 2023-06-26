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Экономика

В Центробанке допустили повышение ключевой ставки

28.06.2023 08:10|ПсковКомментариев: 0

Ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России впервые после длительного периода, пока она оставалась неизменной, сообщил журналистам во Владивостоке заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Он напомнил, что период неизменности ключевой ставки длится с сентября прошлого года.

«Это довольно длительный промежуток времени, когда она остается неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную», - сказал Заботкин.

По его словам, отмечается расширение внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора, ускорение кредитования в последние месяцы.

«Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной», - отметил Заботкин.

Регулятор в июне оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых.

Теги: #Центробанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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