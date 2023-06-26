Экономика

Ошибки при заполнении уведомления об исчисленных суммах налогов назвали в УФНС

При заполнении уведомлений для авансовых платежей по УСН и ЕСХН необходимо использовать правильные коды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Одна из самых распространенных ошибок при заполнении уведомления об исчисленных суммах налогов в рамках УСН и ЕСХН - неправильное заполнение поля «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)».

Указание правильного периода важно для верного установления срока уплаты налога или взноса. Кроме того, без него нельзя однозначно связать уплаченные деньги с налоговой декларацией или расчётом.

Так, при заполнении уведомления в отношении авансовых платежей по УСН необходимо указывать соответствующие коды:

за отчетный период первый квартал 2023 года – «34/01»;

за отчетный период полугодие 2023 года – «34/02»;

за отчетный период 9 месяцев 2023 года – «34/03».

При заполнении уведомления в отношении авансового платежа по ЕСХН за отчетный период полугодие 2023 года в поле «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)» налогоплательщики указывают код «34/02».

Важно учитывать, что по одному сроку уплаты следует подавать только одно уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов. Повторное уведомление по этому же сроку и налогу считается уточняющим и заменяет предыдущее, а не увеличивает сумму начислений.

В случае обнаружения ошибок в ранее поданном уведомлении об исчисленных суммах налогов по ЕНП, необходимо подать уточненное (корректировочное) уведомление.

Для этого новое уведомление подается по той же форме, что и первоначальное, с верными данными по платежу, в отношении которого произошла ошибка. Если же произошла ошибка в сумме платежа, то в новом (уточненном) уведомлении необходимо повторить данные по платежу (кроме суммы) и указать правильную сумму.