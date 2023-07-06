Экономика

Вторую очередь лесоперерабатывающего завода запустили в Псковском районе

Вторую очередь лесоперерабатывающего завода «Оско-инвест» запустили в псковской деревне Знаменка 7 июля. На запуске побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках первой очереди компания запустила завод в деревне Спасовщина. Он производит заготовки для поддонов.

Вторая очередь предприятия построена в деревне Знаменка. Оно предназначено для производства прессованных паллетных блоков. В качестве сырья для производства продукции используются отходы с завода первой очереди. Мощность производства на этой очереди составляет 72 000 кубометров в год.

На предприятиях компании сформировано 342 рабочий места. Продукцию планируется направлять как на внутренний экспорт, так и на внешний: страны арабского региона Китай и Индия. Инвестиции составили 3,5 млрд рублей.

Компания осуществляет производство прессованных блоков и паллетной доски по полному циклу: лесозаготовка, изготовление и переработка отходов.

«Поздравляю вас с открытием второй очереди завода "Оско-инвест". Проект важен не только для Псковского района, но и для области в целом. В деньгах - 3,5 млрд рублей, среди них 2,4 млрд – вторая очередь, которая позволила довести количество рабочих мест до 350 человек. Проект признан приоритетным, получает поддержку Министерства промышленности и торговли. Отдельные слова благодарности учредителям, руководителям предприятия, потому что, несмотря на все сложности, сроки ни разу не были нарушены. Заработная плата выше средней по региону», – сказал глава региона, пожелав успехов, плодотворной и стабильной работы предприятия.

Затем губернатор и руководство «Оско-инвест» нажали кнопку, запускающую производство. После глава региона осмотрел завод и познакомился с этапами производства паллетных блоков.