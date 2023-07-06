Вторую очередь лесоперерабатывающего завода запустили в Псковском районе 

Вторую очередь лесоперерабатывающего завода «Оско-инвест» запустили в псковской деревне Знаменка 7 июля. На запуске побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В рамках первой очереди компания запустила завод в деревне Спасовщина. Он производит заготовки для поддонов.
Вторая очередь предприятия построена в деревне Знаменка. Оно предназначено для производства прессованных паллетных блоков. В качестве сырья для производства продукции используются отходы с завода первой очереди. Мощность производства на этой очереди составляет 72 000 кубометров в год.
На предприятиях компании сформировано 342 рабочий места. Продукцию планируется направлять как на внутренний экспорт, так и на внешний: страны арабского региона Китай и Индия. Инвестиции составили 3,5 млрд рублей.
Компания осуществляет производство прессованных блоков и паллетной доски по полному циклу: лесозаготовка, изготовление и переработка отходов.
Затем губернатор и руководство «Оско-инвест» нажали кнопку, запускающую производство. После глава региона осмотрел завод и познакомился с этапами производства паллетных блоков.