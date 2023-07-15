Экономика

Минцифры приостановит выдачу грантов на IT-разработки

Минцифры РФ приостановит выдачу грантов на разработку IT-технологий, а также проведет аудит опыта сотрудников Российского фонда развития информтехнологий. Об этом информирует пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«До 1 сентября Минцифры приостановит выдачу новых грантов на новые IT-разработки, обновит состав органов принятия решений и состав экспертов, принимающих участие в оценке заявок», - приводит сообщение министерства RuNews24.

Меры призваны оптимизировать процесс принятия решений по заявкам на гранты, чтобы исключить влияние на решения со стороны сотрудников ведомства.

Ведомство также проведет независимый аудит опыта сотрудников РФРИТ, который занимается выдачей грантов. Более того, независимый аудит коснется и ранее принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах, чтобы найти проекты, по которым существуют сомнения.