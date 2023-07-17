Экономика

Опрос ПЛН-ТВ: Волнует ли псковичей ослабление курса рубля?

Россий рубль продолжает падение. 6 июля 2023 года на пике евро достиг отметки в 102 рубля, а доллар тогда же стоил 93 рубля. Такие низкие показатели у российской валюты были отмечены и в марте 2022 года. Что по этому поводу думают псковичи? Боятся ли ослабления курса рубля? Смотрите в новом опросе ПЛН-ТВ.

Согласно опросу, проведенному на сайте Псковской Ленты Новостей, большинство респондентов опасается того, что скоро деньги могут превратиться в «фантики».

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Пойдете ли вы на мероприятия в рамках Дня города Пскова?»