Экономика

Куда вложить деньги и вырастут ли цены: к чему приведет ослабление рубля?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему причин и последствий падения курса рубля. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последнее время российская валюта неумолимо дешевеет. Всего месяц назад курс доллара на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил 90 рублей. Тогда некоторые эксперты утверждали, что в ближайшее время он не поднимется выше 92 рублей. В начале июля евро преодолел отметку в 100 рублей. Стоимость этой валюты превысила 98 рублей также впервые с марта прошлого года.

А 2 августа, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 94 рублей, евро между тем торговался на уровне 103 рублей.

Одну основную причину падения рубля определить невозможно. Скорее всего, на ослабление российской валюты повлиял комплекс факторов. Некоторые эксперты утверждают, что свою роль сыграли и соотношение слабого экспорта с высоким импортом, и отток капитала, на который влияет геополитическая обстановка.

По некоторым оценкам, примерно к осени ожидается заметное воздействие слабого курса рубля на цены. На данный момент товары реализуются со складов по старым закупочным ценам, а дальше надо будет закупать их гораздо дороже. И за это удовольствие будет платить не государство или продавец в магазине, а потребитель. Повышение цен может затронуть почти все наименования товаров, что разгонит инфляцию. А когда инфляция растет и есть высокий спрос, приходится «остужать» экономику через повышение ставки Центробанком. Впрочем, и этот инструмент – не панацея.

В чем причина падения рубля? Будет ли российская валюта ослабевать и дальше? Какие последствия можно ожидать? Что делать россиянам? Как сохранить свои сбережения? Об этом в программе «Дневной дозор».

На ослабление рубля повлияло много факторов, про них подробно рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы Артем Голубев.

«По-прежнему большой дефицит бюджета. По-прежнему у нас не очень хорошая ситуация с платежным балансом. Если торговый баланс у нас традиционно профицитный, имеется в виду, что объемы экспорта стоимостные не больше, чем объемы импорта, по сравнению с прошлым годом здесь ситуация ухудшилась. Но проблема в том, что в платежном балансе мы учитываем не только внешнюю торговлю, но и движение капитала. С этим как раз у нас наблюдается отток капитала. Это связано с тем, что продолжают уходить иностранные компании, они выводят капитал. Плюс и российские компании, может быть, даже и находящиеся под контролем государства. Не все свои доходы, которые они получают (скажем, это экспортная деятельность), возвращают в Россию. У нас часть компаний раньше продавали за доллары или за какую-то иную иностранную валюту, и приходил от продажи приток иностранной валюты, а сейчас фактически расплачиваются частично рублями. Поэтому приходит не иностранная валюта, приходят рубли. Получается, предложение иностранной валюты сокращается, а спрос на нее достаточно высокий. С весны прошлого года происходит восстановление импорта, который резко снизился, а сейчас, так или иначе, параллельный импорт все-таки за год у нас начал работать. Надо не забывать, что июль и август - месяцы наибольшего активного отдыха, худо-бедно россияне за рубеж ездят, чаще всего берут, естественно, какую-то крепкую валюту: доллары и евро. Соответственно, и спрос обычно в эти месяцы повышается».

Экономический эксперт отметил, что падение, скорее всего, краткосрочное. По его прогнозам, в следующем году доллар будет держаться в среднем на отметке 80-85 рублей.

«С большой долей вероятности мы в последующие месяцы будем наблюдать медленный, постепенный откат вниз. Мой такой прогноз: я думаю, что следующий год — это в среднем 80-85 рублей будет по доллару. Понятное дело, что будут месяцы, когда курс может быть и выше, и даже ниже. И я даже не исключаю, что не просто по году, а, скорее всего, даже в первом квартале мы это увидим. А все почему? Потому что в марте в России выборы, нужно будет создать постараться максимально благоприятные условия. Может, и Центральный банк немножко поднапрягут в этом плане. Кроме того, надо не забывать, что чем выше доллар и евро сейчас по отношению к рублю, тем больше российские компании получают от экспорта в денежном выражении, соответственно, и при этом тем дороже импорт. Сейчас при высоком курсе у нас будут несколько сокращаться объемы импорта из-за дороговизны, и, наоборот, будут несколько повышаться объемы экспорта. За счет еще большего профицита торгового баланса и, вероятно, остановки оттока капитала по осени, скорее всего, осенью мы увидим откат вниз. Я бы на месте инвесторов или держателей иностранной валюты немного бы ее сократил, по крайней мере, частично - для того, чтобы зафиксировать прибыль».

Президент Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов, напротив, считает, что тенденция с рублем не кратковременная. На его взгляд, ситуация изменится, когда в России будет налажено качественное импортозамещение. Он добавил, что свои сбережения гражданам сейчас лучше всего вкладывать в бизнес из-за ухода иностранных компаний с российского рынка.

«В данном случае причины очень просты — у нас отсутствует экспорт, он уменьшился значительно, а европейские страны, если не до нуля, то сократили более чем на 30% в связи с санкциями и недружественным отношениям к нам. Но покупать по импорту товары нам все равно нужно, поэтому спрос на валюту среди компаний, которые нашли уже альтернативные источники поставки, вырос. Это не только связано с долларом или евро. От этих валют зависят и котировки других. В связи с этим идут покупки для приобретения тех запасных частей, расходных материалов, красок и многого другого, что еще, к сожалению, не производится в Российской Федерации. Эта тенденция не кратковременная, достаточно долговременная, пока не будет произведено качественное импортозамещение. Здесь еще накладывается отпускной сезон, окружными путями выезжают россияне, у которых есть лишние деньги и возможности, на отдых за рубеж. Там необходимо наличная валюта, как раз пресловутые доллары и евро. Идет и сезонный подскок валюты, сезонность должна к середине сентября снизиться. В данном случае россиянам нужно вкладывать свои сбережения в бизнес, если они имеют понимание в бизнес-процессах и ведут его сами - это самое грамотное вложение. Развитие промышленного направления и услуг в России в связи с уходом зарубежных компаний сейчас испытывает большой подъем. Здесь деньги зарабатываются, преумножаются выше всего. Ожидать милости от банков не приходится, потому что ставки депозитные, к сожалению, не перекрывают реальной инфляции, которая сейчас идет с нарастающим итогом. Это не способ для сохранения личных сбережений».

По мнению руководителя регионального отделения общественной организации «Опора России» Валерия Лесникова, падение рубля в ближайшее время никак не скажется на российской экономике: лишь немного вырастут цены, значит, повысятся и зарплаты. На его взгляд, ослабление национальной валюты выгодно для экспорта российской продукции.

«Скорее всего, падение происходит по действиям, в том числе, Центробанка. Ведь наша финансовая система работает с курсом рубля, в том числе Центральный банк Российской Федерации. Еще плюс ставка Центробанка выросла, и поэтому есть и ослабление рубля. Но никак это не скажется. Скорее всего, в ближайшее время в нашей экономике только чуть-чуть вырастут цены, подрастут и заработные платы. Думаю, что этого бояться не надо. Мы это проходим уже с начала 90-х. Для наших продуктов и товаров это выгодно. Они в принципе конкурентоспособны на мировом рынке, поэтому наши товары будут экспортировать».

В розничной торговле повышение стоимости товаров из-за падения рубля происходит постепенно, объясняет директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. По его словам, люди перестали скупать продукты из-за новостей об ослаблении национальной валюты. Обычно на повышение спроса влияет прогнозируемый дефицит на какие-то определенные товары.

«Все закупки в розницу — длящийся процесс, подписание контракта, поставка. Если и начнется какое-то повышение цены, то оно начнется с производителей, потом будет оптовое звено, и только потом розничное. Это длящийся процесс. Что касается спроса. Как правило, в рознице сегодня номенклатура товара состоит из российских товаров, имею в виду продукты питания. Какого-то резкого снижения спроса из-за повышения цены сейчас не будет наблюдаться. Сегодняшнее падение рубля даст некий эффект в рознице через какой-то определенный промежуток времени. Как будут реагировать граждане - это другой вопрос. У нас катаклизм небольшой, который влияет на то, что появляется ажиотажный спрос. Как правило, это не слухи и факты падения рубля, а, например, прогноз на урожайность. Например, говорят, что у гречки урожайность будет плохой. Люди слышат эту новость и идут в магазин покупать гречку. Когда им говорят, что курс рубля падает, то люди на эту информацию не реагируют. На эту информацию реагируют люди, которые занимаются бизнесом».

О том, каким образом влияет падение рубля на рынок недвижимости, рассказал гендиректор компании «Этажи-Псков» Роман Максименко. По его словам, слабый рубль удорожает себестоимость материалов и оборудования, а это всегда мощное ценовое давление: и долгосрочное и краткосрочное. К тому же ослабление российской валюты ведет к повышению учетной ставки, а значит стоимости ипотеки, и это приводит к серьезным финансовым издержкам девелопера, так как они «подсажены» на банковское кредитование.

Предсказуемый рубль важен для людей и для бизнеса. Причины ослабления национальной валюты в том, что экспорт российских товаров в европейские страны практически отсутствует, а импортные товары при этом все еще нужно приобретать. Однако в краткосрочном периоде ослабление рубля благоприятно отражается на наполняемости российского бюджета.

Для создания баланса логично сокращать объем импорта и наращивать объем экспорта. То есть развивать пресловутое импортозамещение.

На текущее падение рубля повлиял и сезонный фактор: россияне, отдыхающие за рубежом, берут с собой иностранную валюту, зачастую это как раз евро и доллары. Примерно в сентябре влияние отпускного сезона на рубль снизится. Возможно, рубль сможет немного отыграть позиции.

Анастасия Сливинская