Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Снова в школу. ЛОНГРИД
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
Кружки и секции в Пскове
самое время для ремонта
Господин Рейтингомер
Интересные места отдыха в Псковской области
Топ уютных летних террас Пскова
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Резиновое ассорти
Купе-кроссовер Geely Tugella
чем полезен нацпроект «Культура»
удмуртская ведьма
как поддерживают псковских врачей
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Экономика 11.08.2023 11:300 Картофель и свекла в Псковской области подорожали почти на 15% 11.08.2023 21:400 Центробанк допустил дальнейшее повышение ключевой ставки 11.08.2023 18:270 Как проще зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, объяснили псковичам 11.08.2023 18:140 Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года 11.08.2023 12:110 Названа среднемесячная зарплата строителей в Псковской области 11.08.2023 11:300 Картофель и свекла в Псковской области подорожали почти на 15%
 
 
 
Самое популярное 07.08.2023 18:400 Жители Псковской области сообщают о последствиях шторма. ФОТО, ВИДЕО 11.08.2023 12:250 Хулиганы повредили десять автомобилей на Дальнем Завеличье. ФОТО, ВИДЕО 09.08.2023 07:350 Сильные ливни и грозы ожидаются в Псковской области 11.08.2023 12:412 Подъезд разгромили в доме на Дальнем Завеличье. ФОТО 07.08.2023 20:327 Почти 600 населенных пунктов Псковской области остались без электричества из-за ветра
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Как проще зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, объяснили псковичам

11.08.2023 18:27|ПсковКомментариев: 0

ФНС России обновила мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» для платформ iOs и Android (далее – мобильное приложение ЛК ИП). Теперь в данном сервисе стала доступна функция государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Изображение: ФНС России

Для использования данной функции пользователю следует установить приложение на свой мобильный телефон, перейти по кнопке «Зарегистрировать ИП», размещённой в нижней части экрана первой страницы приложения, и следовать инструкции.

Затем пользователь будет проинформирован о сроках посещения регистрирующего органа для завершения процесса регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

При посещении регистрирующего органа пользователю приложения необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации и подписать документы, подготовленные регистрирующим органом на основе информации, переданной пользователем при использовании приложения.

«После подписания документов пользователю выдаются расписка в получении документов и регистрационная карта, содержащая логин и пароль доступа к ЛК ИП, - рассказала начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Марина Коченова. - При этом пользователь информируется о направлении документов, подтверждающих государственную регистрацию, на адрес электронной почты, указанный при использовании мобильного приложения».

Отметим, государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя при использовании мобильного приложения ЛК ИП будет обеспечена в течение в течение одного часа после выдачи регистрирующим органом расписки в получении документов.

Теги: #налоги #ип
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобно ли для вас трехдневное голосование?
В опросе приняло участие 501 человек
12.08.2023, 00:010 Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в 2023 году: когда и как праздновать 11.08.2023, 22:000 В России разработали порядок сопровождения трудовой деятельности инвалидов 11.08.2023, 21:400 Центробанк допустил дальнейшее повышение ключевой ставки 11.08.2023, 21:200 Росгвардия приглашает псковичей на службу по контракту
11.08.2023, 21:000 Воздержаться от рыбалки в грозу призвали псковичей 11.08.2023, 20:500 Стоимость туров в Турцию максимально выросла с 2001 года 11.08.2023, 20:400 Более 20 миллионов россиян подключили двухфакторную аутентификацию для входа на «Госуслуги» 11.08.2023, 20:200 Капитальный ремонт детского сада «Березка» продолжается в Острове
11.08.2023, 20:000 Отдел по конвоированию псковского УФСИН организовал две добровольческие акции 11.08.2023, 19:400 Ветеранов Военно-воздушных сил поздравили в Пскове 11.08.2023, 19:350 Около 150 пловцов встретят День физкультурника на соревнованиях SwimCup в Пскове 11.08.2023, 19:200 Спортивную эстафету провели росгвардейцы для детей в Пскове
11.08.2023, 19:180 Великолукский суд признал взятку недействительной сделкой и взыскал в доход государства 76 тысяч 11.08.2023, 19:120 Облила уксусом и вонзила нож в лицо: островская пенсионерка убила соседа, опасаясь изнасилования 11.08.2023, 19:060 Фотофакт: Светофор не работает на Октябрьском проспекте в Пскове 11.08.2023, 19:000 В России один штраф вырос в 15 раз
11.08.2023, 18:561 Мельник из «Михайловского» представит в Карелии свою книгу о бугровской мельнице 11.08.2023, 18:452 Свыше 30 вакансий с зарплатой до 100 тысяч рублей открыты в ООО «ПсковАгроИнвест» 11.08.2023, 18:360 Ольга Любимова: Минкульт поддержит псковский проект «Музейные маршруты глазами детей» 11.08.2023, 18:270 Как проще зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, объяснили псковичам
11.08.2023, 18:150 Законопроект о запрете увольнять одиноких родителей внесли в Госдуму 11.08.2023, 18:140 Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года 11.08.2023, 18:000 Музейная мастерская будет работать Псковском кремле 12 и 13 августа 11.08.2023, 17:500 Туристы посетили археологическую школу «Горожане-2023» в Новосокольническом районе
11.08.2023, 17:400 Самым опытным участником первого псковского триатлона стал 70-летний спортсмен из Мурманска 11.08.2023, 17:300 Две тысячи квартир построили в Псковской области с начала года 11.08.2023, 17:202 Продолжается благоустройство территории Талабских островов 11.08.2023, 17:150 Производственную площадку будут искать участники археологической школы «Горожане» в 2024 году
11.08.2023, 17:100 «Дабришутинг»: Будущее без суши, памятник иностранцу и гдовское Чудо. ВИДЕО 11.08.2023, 17:001 «Дневной дозор»: можно ли делать УЗИ без назначения врача? 11.08.2023, 16:500 День города отметят в Великих Луках 26 августа 11.08.2023, 16:460 Общественная палата России будет сотрудничать с 16 партиями при наблюдении за выборами
11.08.2023, 16:360 Предметы VIII и IX веков нашли археологи в Новосокольническом районе 11.08.2023, 16:320 Псковичи «подарили» мошенникам более полутора миллионов рублей 11.08.2023, 16:270 Бумажное шоу и пенная дискотека состоятся в Пскове 11.08.2023, 16:240 Некрополь поселения X века нашли в Новосокольническом районе
11.08.2023, 16:200 Почти 3 тысячи тюльпанов уничтожили в Псковской области из-за опасного насекомого 11.08.2023, 16:130 Житель Невеля случайно убил знакомого в ходе драки 11.08.2023, 16:040 Гадюка напугала велосипедистку в пыталовской деревне 11.08.2023, 15:560 Губернатор поручил конкретизировать план-график выполнения работ по туристскому коду в Пскове до 15 августа
11.08.2023, 15:530 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 августа 11.08.2023, 15:480 «Квартирник»: TORA - DIY о творчестве, свободе, внутренней силе и принятии жизни. ВИДЕО 11.08.2023, 15:410 Псковский аэропорт заплатит более миллиона рублей за столкновение самолета с косулей 11.08.2023, 15:320 Объединяют людей и разделяют отходы: как устроена «ЭКОбаза Псков»
11.08.2023, 15:230 «Банный сезон» закрывают в пушкинском Тригорском 12 августа 11.08.2023, 15:170 Пскович сядет в тюрьму за кражу строительных инструментов 11.08.2023, 15:010 Рабочую группу по развитию автотуризма создали в Псковской области 11.08.2023, 15:000 Останки 95 воинов подняли в ходе «Вахты Памяти» в Невельском районе
11.08.2023, 14:510 Капитальный ремонт завершается в Торошинском доме культуры 11.08.2023, 14:360 Вандалы сломали фигуру на шахматном поле в Себеже 11.08.2023, 14:250 Сбер запустил в Псковской области пилотный проект по оформлению ипотеки без отчёта об оценке квартиры 11.08.2023, 14:190 Восемь суток ареста получил мужчина в Пскове, просивший полицейских застрелить его
11.08.2023, 14:010 «Хайпожоры»: новые псковские проекты в Telegram, технологии выборов и споры о Довмонте. ВИДЕО 11.08.2023, 13:541 Перекресток улицы Труда и Звездной подтопило во время дождя в Пскове 11.08.2023, 13:470 Будущее без суши, памятник иностранцу и гдовское Чудо 11.08.2023, 13:410 Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 12 августа
11.08.2023, 13:280 Судимый бизнесмен из Калуги подал в суд на дочь Дмитрия Маликова 11.08.2023, 13:170 Движение транспорта ограничат на перекрестке улиц Чудской и Алмазной в Пскове 11.08.2023, 13:070 Популярные модели Infinix и Xiaomi по специальной цене стали доступны в билайне 11.08.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с певицей TORA - DIY
11.08.2023, 12:500 Печорская база отдыха «Лукоморье» отметила свое 18-летие 11.08.2023, 12:412 Подъезд разгромили в доме на Дальнем Завеличье. ФОТО 11.08.2023, 12:390 Часть дуба упала у Воскресенской часовни в Пскове 11.08.2023, 12:340 Полиция проводит проверку по факту повреждения автомобилей на Дальнем Завеличье
11.08.2023, 12:340 «Экопром» ищет операторов для работы в Печорах 11.08.2023, 12:330 Метеорный поток Персеиды смогут увидеть псковичи в ночь на 12 августа 11.08.2023, 12:250 Хулиганы повредили десять автомобилей на Дальнем Завеличье. ФОТО, ВИДЕО 11.08.2023, 12:220 Графики ремонта крупных дорожных объектов пересмотрят в Псковской области
11.08.2023, 12:200 Молодые канадские ели высадили у гимназии №29 в Пскове 11.08.2023, 12:180 Правительство России направит около 15 млрд рублей на ремонт и содержание дорог в регионах 11.08.2023, 12:110 Названа среднемесячная зарплата строителей в Псковской области 11.08.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
11.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 августа 11.08.2023, 12:000 Пятеро иностранцев пытались незаконно покинуть РФ в Печорском районе 11.08.2023, 11:590 МегаФон предоставил РЖД голосового робота для подбора персонала 11.08.2023, 11:580 «Квартирник»: TORA - DIY о творчестве, свободе, внутренней силе и принятии жизни
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru