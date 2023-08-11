Экономика

Курсы доллара и евро побили максимумы с марта 2022 года

Курсы доллара и евро на Московской бирже поднялись выше 99 и 109 рублей соответственно впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов.

По ситуации на 16:34 мск американская валюта растет на 1,69 рубля, до 99,15 рубля, пишет РИА Новости.

Евро дорожает на 1,35 рубля, до 108,9 рубля. Минутами ранее курс европейской валюты максимально повышался до 109,11 рубля.

Курс рубля в пятницу ощутимо падает против основных валют, торгуемых на Московской бирже, и выходит на очередные минимумы с марта прошлого года.