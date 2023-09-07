Экономика

Топ-20 востребованных в Псковской области профессий составили аналитики

Врачи и продавцы стали наиболее востребованы этой осенью в Псковской области. Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга проанализировали более 3 250 актуальных вакансий, которые разместили местные работодатели за последний месяц, и выяснили, какие специалисты наиболее востребованы у местного бизнеса этой осенью.

По данным hh.ru, первую строчку в рэнкинге самых востребованных профессий Псковской области в сентябре занимают продавцы-кассиры и консультанты: для них открыто 9,9% (более 320 вакансий за месяц) от всего объема новых рабочих мест. В целом данная категория работников ежемесячно становится самой популярной у работодателей и всегда возглавляет рейтинг.

На втором месте по спросу по местного бизнеса – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (компаниям требуется более 270 специалистов этих профессий). На третьем месте по спросу в сентябре оказались в Псковской области врачи и операторы call-центров (по 6% рабочих мест в этом месяце).

Кроме того, в лидерах по спросу у местных работодателей оказались водители (4,3% вакансий). Также востребованы упаковщики (2,6%), повара (2,4%), разнорабочие (2,3%), электромонтажники (2,2%), токари (2%), слесари (1,9%), бухгалтеры (1,8%), медсестры, уборщики и администраторы магазинов (по 1,6%).

Среди специалистов, для которых сегодня в Псковской области открыто меньше всего вакансий, оказались зоотехники, мастера ногтевого сервиса, SMM-специалисты, режиссёры, геологи.