Экономика

Псковским бизнесменам представили гарантии по погашению долгов перед налоговой

Межведомственная комиссия по урегулированию задолженности продолжает свою работу в управлении Федеральной налоговой службы России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФНС России по Псковской области

Председательствовала на заседании комиссии руководитель управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анна Кутузова.

В заседании комиссии приняли участие первый заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Сергей Зуев, прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Яна Улубаева, начальник отдела доходов комитет по финансам Псковской области Валерия Черней, врио инспектора отдела организации исполнительного производства, исполнительного розыска, реализации имущества должников управления ФССП России по Псковской области Алексей Грудов, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Юлия Фрис, а также сотрудники отдела проектного управления долгом управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.

На заседание комиссии пригласили представителей 25 организаций и 20 физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей с общей суммой отрицательного сальдо по Единому налоговому счету более 185 миллионов рублей.

В ходе заседания комиссии рассмотрены и установлены причины, препятствующие должникам своевременно оплачивать законно установленные налоги, сборы, страховые взносы. Представителям организаций разъяснили все негативные последствия, которые могут наступить в случае неуплаты задолженности.

В ходе заседания комиссии должниками представлены гарантии по погашению задолженности. По итогам проведенного заседания комиссии общая сумма отрицательного сальдо по единому налоговому счету снизилась на 29 миллионов рублей или на 15,7%.