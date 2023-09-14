Экономика

Михаил Ведерников: Думаю, «Моглино» станет точкой соединения китайских компаний

Особая экономическая зона «Моглино» в Псковском районе в будущем может стать точкой соединения китайских компаний, работающих в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«У нас на сегодняшний день почти 16 млрд рублей привлечено за все время работы ОЭЗ. Но на тот момент, когда я пришел работать в регион, там полноценно работало одно финское предприятие. А сегодня — 15 резидентов. Мы рассчитываем, что к 2030 году резидентами будут 28 компаний, а объем осуществленных инвестиций превысит 30 млрд рублей. Я думаю, что "Моглино" станет в будущем точкой соединения китайских компаний, работающих в регионе, тогда как "Моглино-2", где расположен "Титан-Полимер", будет промышленным кластером на базе этого якорного резидента. Тем более что мы подписали соглашение о создании инжиниринговой школы, и специалисты, в первую очередь по химпрому, будут здесь обучаться, будут приезжать к нам со всех регионов страны», - сказал Михаил Ведерников ТАСС.

По словам губернатора, первое полугодие 2023 года показало, что в целом внешнеторговый оборот Псковской области практически не изменился и превысил $350 млн. Но изменилась география экспорта.

«Исторически мы сотрудничали с соседями — с Эстонией и Латвией. Но сейчас экспорт в эти страны просел — а это в основном продукция лесопереработки, пиломатериалы, в отношении которых с июля прошлого года действует запрет на поставки в страны ЕС. Сейчас в списке основных стран — партнеров по экспорту — Белоруссия, на которую приходится почти 41%, Польша (почти 21%), Вьетнам, доля которого в нашем экспорте составляет 14,5%. Кстати, за первое полугодие товарооборот с Индией у нас вырос в три раза, до $3,7 млн», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что больше внимания Псковская область будет уделять дружественным странам, развивать отношения с ними, потому что «там не приходится ждать неприятных сюрпризов».

Михаил Ведерников отметил, что значительная часть экспортируемых товаров — это животноводческая и мясная продукция, а еще кабельная продукция, продукция электротехнического кластера, различные комплектующие, агрегаты.