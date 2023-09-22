Экономика

Путин призвал поддержать темпы роста зарплат в России

Президент России Владимир Путин поручил поддержать темпы роста заработных плат в стране. По итогам июля, отметил российский президент, рост зарплат составил 10,5%, сообщает пресс-служба главы государства.

В Великом Новгороде 21 сентября состоялось расширенное заседание Президиума Госсовета под руководством Путина. Речь шла о развитии рынка труда в России. Путин отметил положительную динамику роста заработных плат в стране и поручил не сбавлять темпы роста и поддержать динамику, пишет RuNews24.

«По итогам июля их (зарплат - ред.) рост составил 10,5% в реальном выражении. Нужно поддержать такую тенденцию, сделать её устойчивой», - сказал российский лидер.

Помощь в обретении профессии и получении достаточной квалификации, продолжил он, должна осуществляться на государственном уровне.

«Государство должно помочь людям всех возрастов стать более профессиональными, квалифицированными, а значит, и конкурентными», - пояснил президент.

В ближайшее десятилетие, напомнил Путин, в стране поставлена задача перейти к экономике с высокими зарплатами.

«Это важнейший ориентир для отечественных кампаний и, безусловно, для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики», - заявил Путин.

Важно также держать под контролем уровень безработицы в стране и в долгосрочной перспективе не допустить дефицита трудовых ресурсов. А для этого требуется своевременно отслеживать изменения на рынке труда и реагировать, не дожидаясь сигналов сверху. Как отметил Путин, для этого вузы и техникумы должны налаживать отношения с предприятиями на местах.

В свою очередь и предприятия, и бизнес в стране должны сделать пятилетний прогноз потребности в квалифицированных кадрах, который необходимо учитывать в разработке нацпроектов.