Экономика

Псковские налогоплательщики с 1 октября смогут подать уведомление с «минусовым» значением

С 1 октября налогоплательщики вправе подавать уведомление об исчисленных налогах с суммой аванса к уменьшению - с отрицательными значениями (письмо ФНС России от 10 июля 2023 года №СД-4-3/8716@). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Данное нововведение прописано в Налоговом кодексе РФ в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2023 года №389-ФЗ.

Уведомление с «отрицательными» значениями подается в налоговую службу, если сумма авансового платежа по налогу за отчетный период, рассчитанная нарастающим итогом, меньше суммы авансового платежа за предыдущий отчетный период. Поэтому в строке «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов» уведомления необходимо будет указать сумму авансового платежа к уменьшению с отрицательным значением, пояснили в налоговой.

Также налоговым агентам в 2023 году разрешено представлять уведомление об исчисленных суммах НДФЛ два раза в месяц:

до 12-го числа текущего месяца - указав сумму налога, удержанную с 23-го числа предыдущего месяца до 9-го числа текущего месяца;

не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты налога – указав сумму исчисленного налога в полном объеме за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца включительно.

С ответами на актуальные вопросы по ЕНС можно ознакомиться на промостранице «Единый налоговый счет (ЕНС)».

Специалисты напомнили, что об этих и других нововведениях сотрудники УФНС России по Псковской области рассказывают налогоплательщикам во время совместных с центром «Мой бизнес» мероприятий, которые проводятся в районах области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».