Псковские налогоплательщики с 1 октября смогут подать уведомление с «минусовым» значением

С 1 октября налогоплательщики вправе подавать уведомление об исчисленных налогах с суммой аванса к уменьшению - с отрицательными значениями (письмо ФНС России от 10 июля 2023 года №СД-4-3/8716@). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
Данное нововведение прописано в Налоговом кодексе РФ в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2023 года №389-ФЗ.
Уведомление с «отрицательными» значениями подается в налоговую службу, если сумма авансового платежа по налогу за отчетный период, рассчитанная нарастающим итогом, меньше суммы авансового платежа за предыдущий отчетный период. Поэтому в строке «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов» уведомления необходимо будет указать сумму авансового платежа к уменьшению с отрицательным значением, пояснили в налоговой.
Также налоговым агентам в 2023 году разрешено представлять уведомление об исчисленных суммах НДФЛ два раза в месяц:
С ответами на актуальные вопросы по ЕНС можно ознакомиться на промостранице «Единый налоговый счет (ЕНС)».
Специалисты напомнили, что об этих и других нововведениях сотрудники УФНС России по Псковской области рассказывают налогоплательщикам во время совместных с центром «Мой бизнес» мероприятий, которые проводятся в районах области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».