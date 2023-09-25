Глава Минэкономразвития о заводе «Титан-Полимер»: Это передовой завод по российским меркам и мировым стандартам

Министр экономического развития России Максим Решетников в рамках рабочего визита в Псковскую область посетил завод «Титан-Полимер» сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На территории предприятия министра и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова встретили председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский и генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.
Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский ознакомил членов делегации с планами создания инжинирингового центра, на базе которого молодые специалисты из Пскова и Омска смогут разрабатывать и производить новые полимерные материалы для различных отраслей промышленности.
Генеральный директор завода «Титан-Полимер» провел экскурсию, в ходе которой показал цеха и производственные площадки. Гостям продемонстрировали технологический процесс производства пленки, зоны продольной и поперечной вытяжки и операторную, откуда управляется процесс производства. Особое внимание в последнем месте уделили системе толщиномера. А в лаборатории показали процесс испытания пленки. Дальше путь продолжили в цеха первичной и вторичной резки и зону металлизации.
В рамках первого этапа инвестиционного проекта возведен завод по производству двухосно-ориентированной ПЭТ пленки (БОПЭТ) производственной мощностью 72 тысяч тонн в год. Пленка широко используется в пищевой отрасли, производстве гибкой упаковки, электротехнической отрасли, медицине, промышленности. В настоящее время реализуется второй этап - производство полиэтилентерефталата (ПЭТФ) мощностью до 280 тысяч т/год ПЭТ или до 140 тысяч т/год ПЭТ и полибутилентерефталата (ПБТ) до 80 тысяч т/год.
Сегодня на предприятии установлено высокотехнологичное оборудование от мировых лидеров отрасли. 2 линии предназначены для выпуска БОПЭТ пленки, являющейся основой производства защитных, теплосберегающих, антивандальных и цветных пленок. Может применяться в многослойных ламинатах в качестве верхнего слоя, для создания премиальной упаковки, производства этикеток, упаковки бытовой химии, при производстве теплоизоляционного материала. Толщина от 8 до 125 мкм.
Михаил Сутягинский подчеркнул, что ГК «Титан» реализует на территории Псковской области высокотехнологичный производственный комплекс, позволяющий производить широкий диапазон продукции импортозамещения.
Планируемый объем инвестиций по проекту составляет более 22 млрд рублей. Количество планируемых к созданию рабочих мест - порядка 500.