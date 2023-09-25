Экономика

Глава Минэкономразвития о заводе «Титан-Полимер»: Это передовой завод по российским меркам и мировым стандартам

Министр экономического развития России Максим Решетников в рамках рабочего визита в Псковскую область посетил завод «Титан-Полимер» сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На территории предприятия министра и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова встретили председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский и генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

Председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский ознакомил членов делегации с планами создания инжинирингового центра, на базе которого молодые специалисты из Пскова и Омска смогут разрабатывать и производить новые полимерные материалы для различных отраслей промышленности.

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» провел экскурсию, в ходе которой показал цеха и производственные площадки. Гостям продемонстрировали технологический процесс производства пленки, зоны продольной и поперечной вытяжки и операторную, откуда управляется процесс производства. Особое внимание в последнем месте уделили системе толщиномера. А в лаборатории показали процесс испытания пленки. Дальше путь продолжили в цеха первичной и вторичной резки и зону металлизации.

В рамках первого этапа инвестиционного проекта возведен завод по производству двухосно-ориентированной ПЭТ пленки (БОПЭТ) производственной мощностью 72 тысяч тонн в год. Пленка широко используется в пищевой отрасли, производстве гибкой упаковки, электротехнической отрасли, медицине, промышленности. В настоящее время реализуется второй этап - производство полиэтилентерефталата (ПЭТФ) мощностью до 280 тысяч т/год ПЭТ или до 140 тысяч т/год ПЭТ и полибутилентерефталата (ПБТ) до 80 тысяч т/год.

«То, что предприятие состоялось, — итог созданной системы мер поддержки. Здесь особая экономическая зона, а значит особые налоговые и таможенные льготы. Предприятие заключило соглашение о защите и поощрении капиталовложений, которое позволяет гарантировать условия ведения бизнеса и позволяет предприятию самому строить инфраструктуру. Здесь работают меры не только по линии Министерства экономического развития РФ, но и Минпромторга, федерального Фонда поддержки промышленности. Все это вместе позволяет реализовывать такие сложные и современные проекты. Это проект прямого импортозамещения. Раньше все это поставлялось из-за рубежа. Пленки обеспечивают нашу пищевую промышленность. Это передовой завод по российским меркам и по мировым стандартам», — подчеркнул Максим Решетников по итогам визита.

Сегодня на предприятии установлено высокотехнологичное оборудование от мировых лидеров отрасли. 2 линии предназначены для выпуска БОПЭТ пленки, являющейся основой производства защитных, теплосберегающих, антивандальных и цветных пленок. Может применяться в многослойных ламинатах в качестве верхнего слоя, для создания премиальной упаковки, производства этикеток, упаковки бытовой химии, при производстве теплоизоляционного материала. Толщина от 8 до 125 мкм.

«Сейчас мы находимся на площадке Моглино-2. Здесь у нас якорный инвестор "Титан-Полимер" – производство пленок, вторая очередь – гранулы. Это тоже важный процесс, потому что это создаст промышленную кооперацию. Достаточно серьезные средства инвестируются в этот проект. По многим видам продукции произойдет серьезное импортозамещение в целом по стране», - отметил Михаил Ведерников.

Михаил Сутягинский подчеркнул, что ГК «Титан» реализует на территории Псковской области высокотехнологичный производственный комплекс, позволяющий производить широкий диапазон продукции импортозамещения.

«По итогам реализации 2-х этапов проекта мы можем закрыть потребность российского рынка в пленочном ПЭТ, который в том числе и импортируется. Сегодня полиэтилентерефталат – один из самых востребованных полимеров, он потребляется ключевыми отраслями промышленности: пищевой, легкой, строительной, электротехнической, в судостроении», - заключил он.

Планируемый объем инвестиций по проекту составляет более 22 млрд рублей. Количество планируемых к созданию рабочих мест - порядка 500.