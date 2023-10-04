Экономика

Обеспечение финансовой безопасности становится все более сложным - Путин

Обеспечение финансовой безопасности становится все более сложной комплексной задачей и требует высокого уровня подготовки специалистов, заявил президент РФ Владимир Путин.

Фото: пресс-служба Кремля

Выступая на пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности, он отметил важность сотрудничества и налаживания партнерских контактов в этой значимой сфере, пишет РИА Новости. «Особенно сейчас, когда с каждым годом обеспечение финансовой безопасности становится все более важной, все более сложной комплексной и, без всякого преувеличения, масштабной задачей. А ее решение требует совместных усилий и высокого уровня подготовки специалистов, причём в самых разных областях», - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что когда речь идет о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважение к интересам партнеров.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит на федеральной территории «Сириус», граничащей с Сочи.