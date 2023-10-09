Экономика

Псковичи стали чаще нуждаться в подработке — опрос

Уровень востребованности подработки как у трудящихся, так и у безработных жителей Псковской области продолжает расти на протяжение уже девяти месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

В Псковской области 57% опрошенных или каждый второй заявил, что нуждается в дополнительном заработке плюсом к основному, что на 6% больше, чем в начале этого года. С другой стороны, 31% пока не видят потребности в подработке. Уже есть дополнительный заработок кроме основной работы у 4% опрошенных жителей региона. Остальные затруднились ответить.

Лидерами по числу желающих найти подработку дополнительно к основному заработку оказались работники сферы науки и образования (62% опрошенных), юристы (59%), представители сферы искусства и масс-медиа (58%).

При этом ближе к осени у представителей 10 из 21 профессиональной сферы существенно вырос интерес к подработке. Так, существенно выросла потребность в подработке (+10% за лето) у работников медицинской и фармакологической сферы. На 9% вырос интерес к дополнительному заработку и у работников сферы добычи сырья, на 6% - среди работников автобизнеса и общепита, стали на 5% чаще искать подработку и учителя.

С другой стороны, чаще всего говорили, что не нуждаются в подработке соискатели из сферы автобизнеса и строительства (по 56%), безопасности (55%). Уже имеют дополнительный заработок плюсом к основному чаще всего маркетологи и пиарщики (15%).