Бизнесменом не становятся сразу после регистрации ИП — Валерий Лесников

Зарегистрировать индивидуальное предпринимательство и стать предпринимателем — не тождественные вещи. Об этом председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников заявил в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Он напомнил, что есть институт самозанятых — он, отметил гость студии, не относится к сфере бизнеса, поскольку там нет цели извлечения прибыли. «Он обеспечивает себе заработную плату, если задними формулировками сказать», - добавил Валерий Лесников.