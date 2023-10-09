Экономика

Бизнесменом не становятся сразу после регистрации ИП — Валерий Лесников

Зарегистрировать индивидуальное предпринимательство и стать предпринимателем — не тождественные вещи. Об этом председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников заявил в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«На самом деле мы производим не регистрацию бизнеса, это не совсем правильное понятие, как я думаю. Мы просто регистрируем или хозяйствующий субъект — ООО, или хозяйствующий субъект в виде ИП. Вот когда он начнет получать прибыль — тогда он начнет вести бизнес», - сказал Валерий Лесников.

Он напомнил, что есть институт самозанятых — он, отметил гость студии, не относится к сфере бизнеса, поскольку там нет цели извлечения прибыли. «Он обеспечивает себе заработную плату, если задними формулировками сказать», - добавил Валерий Лесников.