Экономика

Сергей Вострецов про дизайн новой тысячерублевой купюры: Это явная диверсия

Дизайн новой тысячерублевой купюры - это явная диверсия, которую организовали умышленно, чтобы разжечь межрелигиозную рознь. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

Фото: Сергей Вострецов / Telegram

«Полностью согласен с РПЦ. И вообще, зачем изображать на купюрах, которые точно далеко от Бога, религиозные символы? И надо провести служебную проверку, почему на храме нет креста, зато есть полумесяц. Это явная диверсия и сделано умышленно, чтобы разжечь межрелигиозную рознь. А учитывая, сколько в нашем финансовом блоке врагов России, желающих от всей души её краха, эта выходка далеко не кажется невинной оплошностью», - отметил Сергей Вострецов.

По его мнению, все ответственные, включая тех, кто разрабатывал, утверждал и принимал дизайн купюры, должны «понести самое суровое наказание».

«Требуем, чтобы фамилии и ответственность виновных была публичной. А иначе власть дождётся, что и в Москве православные начнут устраивать самосуд. А что делать, если государственная машина не работает? В этом случае люди берут власть в свои руки, и правильно делают, не в хаосе же им жить», - заключил Сергей Вострецов.

Напомним, новую тысячерублевую купюру, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, представили в понедельник, 16 октября. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике, а также Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.



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Источник в Московской патриархии, комментируя ситуацию, заявил, что в РПЦ «вызывают неприятие» изображения православных храмов без крестов.