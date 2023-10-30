Экономика

Тарифы на вырубку елей к Новому году утвердили в Псковской области

Стоимость елей и других хвойных растений, которые граждане могут срубить в лесу для новогодних праздников, утвердили в Псковской области. Соответствующий приказ регионального комитета по природным ресурсам и экологии опубликован на сайте нормативных правовых актов области.

Ставки платы устанавливаются для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в целях заготовки елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, без предоставления лесного участка.

Растение менее 1 метра высотой обойдется в 45 рублей. Ель от 1,1 до 2 метров будет стоить 68 рублей, до трех метров – 91 рубль, до четырех метров – 410 рублей, свыше 4,1 метра – 670 рублей.