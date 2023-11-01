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Экономика

Драма «Шоколад»

01.11.2023 16:02|ПсковКомментариев: 0

Уже несколько дней информационное пространство сотрясают страшные новости: подорожает шоколад. Сроки и процент повышения цены называются разные, от декабря до начала следующего года, от 10% до 50%. Якобы внутрироссийская экономическая ситуация тут ни при чем, какао-бобы подскочили в цене на мировом рынке из-за неурожая. Но сладкоежкам от этого не легче. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера разбиралась в том, что теперь будет наполнять корзины покупателей в супермаркетах, тарелки посетителей кондитерских и мешочки для детских новогодних подарков.

 

Дешево и вредно

Порция шоколада или конфет, которую за день можно съесть без ущерба для здоровья, подбирается индивидуально. В среднем, считается, что до 50 граммов горького шоколада не нанесут большого вреда, но желательно разбивать весь объем по приемам пищи, а не съедать за раз. В праздники можно позволить себе молочный или белый шоколад, 10-15 граммов, или одну-две конфеты. Последним в списке шоколада, который стоит выбирать, стоит продукт с начинками, вроде «клубничного йогурта», как это обозначает производитель на упаковке. Такие данные приводит Марина Керман, врач-диетолог, главный врач клиники «Мед-Скан». Она предполагает, что именно последний из перечисленных, самый вредный, шоколад после повышения цены окажется наиболее востребован.

«В цене подорожает вся продукция, все-таки при производстве даже некачественного шоколада тоже используются какао-бобы. Однако менее качественный шоколад станет более доступным, - полагает диетолог. - Возможно, маркетологи и производители активизируют рекламу не очень хороших продуктов, чтобы предоставить покупателям более бюджетный выбор».

Ее слова подтверждает директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. Чтобы сохранить цену или увеличить ее незначительно, производители будут уменьшать содержание какао. Такое предположение ритейлер делает на основе прошлого опыта прохождения через ценовые скачки. Также Николай Рассадин обращает внимание на плитки по 75 граммов, которые уже лежат на полках. Директор «Империала» считает, что производители продолжат взятый курс на шринкфляцию - инфляцию, спрятанную за уменьшением упаковки. Кроме того, вырастет цена и на другую кондитерку, в производстве которой используется какао.

Вместе с тем, он уверен, что потребители, несмотря на все это, шоколадки покупать не перестанут.

«Думаю, на спросе ситуация сильно не отразится, - рассуждает Николай Рассадин. – Все-таки шоколад не является продуктом первой необходимости».

Неизбежность

За шоколадом подтянется цена на кондитерские изделия. Кремы и глазурь для тортов и пирожных, конфеты ручной работы, начинка для рогаликов — в ассортименте псковской сети кондитерских «Миша» велика доля продукции, на цене которой скажется подорожание шоколада. Соучредитель и руководитель сети Михаил Пасько говорит, что история с шоколадом станет уже третьей за год волной повышения цен на ингредиенты для блюд, подаваемых в «Мише». Ранее подорожали мука, фрукты, овощи, ягоды, молоко, кофе. И шоколад — да, поставщики импортных бобов уже повышали прайс.

Цена для конечного потребителя многосоставных блюд растет не так заметно. Во-первых, ее уравновешивают другие продукты в составе конечного изделия. Во-вторых, производители ищут новых поставщиков. Как один из примеров, в «Мише» перешли с кофе итальянской обжарки на российскую. Но экзотическое сырье все равно не растет на отечественной почве, что продолжает сказываться на цене. В-третьих, понимая, что слишком высокая цена отпугнет посетителей, в сети снижают собственную прибыль. Но переписывание ценников неизбежно.

«Разговаривал с коллегой из другой кондитерской. Говорит, раз цены на все растут, буду повышать ценники, бесплатно работать не хочу, - рассказывает Михаил Пасько. - Придется повышать, никуда не денешься. Понятно, что стараемся делать это в щадящем режиме, не за один раз. Мы анализировали, за пять лет, что работаем, на 25-30% в цене выросло все, от коммуналки до продуктов. Мы за это время переписывали ценники три раза, два из них за последние полтора года».

Три тонны конфет

Грядущее подорожание шоколада — одна из причин, по которой Псковское отделение Детского фонда стремится пораньше собрать сладкие новогодние подарки для подопечных. Но не единственная.

Сбор объявили в последних числах октября. Заместитель председателя отделения Юлия Колесова рассказывает, что в фонде рассчитывают разложить конфет по блестящим мешочкам не меньше, чем в прошлом году. Тогда удалось составить 3000 наборов. Каждый подарок весит примерно килограмм, то есть Детский фонд в канун Нового года распределяет примерно три тонны конфет. Большая их часть уезжает в районы. Традиционно подарки получают дети из малообеспеченных семей, воспитанники интернатов, дети с инвалидностью и ограничениями по здоровью. С недавних пор к ним добавились дети из семей вынужденных переселенцев.

«Потребности каждый год плюс-минус одинаковые, - замечает Юлия Колесова. - Каждый ребенок ждет новогоднего чуда. Чтобы укрепить веру детей в Деда Мороза мы предлагаем нашим благотворителям стать добрыми волшебниками удобным для них способом: перечислить пожертвование или передать конфеты, другие сладости, игрушки, развивающие игры».

Необязательно нести на ул. Фабрициуса, 2а готовый подарок, конфеты россыпью даже удобнее. Из них сотрудники фонда самостоятельно сформируют наборы, чтобы дети из одного учреждения получили одинаковые подарки.

Ежегодно сотрудники Детского фонда просят приносить конфеты в ноябре или начале декабря. Крайний срок — 15 декабря. Тогда их успеют распределить и передать к новогодним елкам. В этом году просьба усилена новостями о неизбежном подъеме цен на шоколад: если купить сладости в ноябре, то порадовать детей получится по прежним ценникам. Сам Детский фонд уже заказал на пожертвования первые 272 подарка. Каждый обошелся почти в 300 рублей, и будет весить около килограмма.

Словом, в Новый год дети в любой семье не останутся без сладостей. Но пока маленькие сладкоежки будут веселиться под елочкой, разворачивая фантики, взрослые в очередной раз будут грустно выворачивать кошельки.

Юлия Магера

Иллюстрации созданы с помощью нейросети Kandinsky 2.2.

Теги: #Цены #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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