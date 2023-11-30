Экономика

Срок уплаты имущественных налогов за 2022 год завершится 1 декабря

1 декабря 2023 года завершится срок уплаты имущественных налогов за 2022 год. Именно до этого дня собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств обязаны заплатить налог на имущество физических лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Если налогоплательщик не заплатит указанные налоги вовремя, то уже со следующего дня (с 2 декабря 2023 года) налоговая задолженность будет расти ежедневно за счет начисления пеней, которые имеют фиксированный размер и начисляются за каждый день просрочки платежа.

В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд за принудительным взысканием задолженности.

Если гражданин до настоящего времени не получил налоговое уведомление или у него возникли какие-либо вопросы по начисленным платежам, налоговики Псковской области советуют оперативно обратиться в налоговые органы по телефону Единого контакт-центра: 8-800-222-2222, а также направить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России».

Произвести уплату имущественных налогов за 2022 год можно любым удобным способом:

онлайн из Интернет-сервисов «Личный кабинет для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru), воспользовавшись функцией «Пополнить ЕНС»;

с помощью своего смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

в ближайшем отделении (или терминал) банка или Почты России;

через отделения МФЦ.

Напоминаем, налоговые уведомления не направлялись, если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательством основания, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога и если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.