Экономика

Экстракт валерианы в псковских аптеках подорожал на 6,5%

Экстракт валерианы в Псковской области в ноябре подорожал на 6,5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на синупрет – на 12,9%, сульфацетамид – на 10,1%, экстракт валерианы – на 6,5%, фуросемид – на 5,7%, галазолин – на 5,1%, активированный уголь – на 4,8%.

Наиболее подешевели: амлодипин – на 6,2%, нафазолин – на 4,3%, аскорбиновая кислота – на 3,3%.

В целом цены в Псковской области в ноябре 2023 года выросли на 0,8% (по России в целом – на 1,1%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 1,4%, цены на непродовольственные товары – на 0,5 %. Стоимость услуг выросла на 0,1%