Экономика

Пониженные налоговые ставки для малого и среднего предпринимательства ввели в Псковской области

Пониженные налоговые ставки ввели для ряда налогоплательщиков в Псковской области. Такие изменения в региональный закон «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Меры поддержки бизнеса ориентированы на стимулирование создания новых рабочих мест, а также на обеспечение товарами первой необходимости жителей сельских населённых пунктов с численностью населения до 1000 человек. В Псковской области по данным последней Всероссийской переписи населения 5573 сельских населенных пункта с численностью населения до 1000 человек, в том числе 353 сельских населенных пунктов с численностью более 100 человек.

Пониженную ставку по упрощённой системе налогообложения (12% для объекта налогообложения – «доходы, уменьшенные на величину расходов» и 4,5% для объекта налогообложения – «доходы») установили для предпринимателей, которые расширили штат своих сотрудников. При этом количество физических лиц, с выплат которым налогоплательщиком уплачивает страховые взносы, должно увеличиться в 2024 году по сравнению с 2023 годом не менее чем на 10%. Ещё одно требование для получения налоговых льгот связано с размером зарплаты сотрудников, которая также должна увеличиться на 10% год к году.

Также законопроект предусматривает пониженные налоговые ставки для организаций, осуществляющих торговую деятельность с применением контрольно-кассовой техники в сельской местности.

Сумма выпадающих доходов консолидированного бюджета области при принятии закона в связи с установлением пониженных ставок для юридических лиц, обеспечивающих рост численности работников и начислений по трудовым договорам (контрактам) на 10%, прогнозируется на 2024 год в размере ежегодно около 64 млн рублей.

Определить прогнозную сумму налога, которая не поступит в бюджеты в результате снижения налоговых ставок, не представляется возможным ввиду отсутствия статистических сведений в разрезе видов экономической деятельности, а также из-за применения одновременно упрощенной и патентной системы налогообложения в части торговли значительным количеством налогоплательщиков.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.