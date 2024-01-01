Экономика

Эксперт назвал преимущества программы долгосрочных сбережений

С января 2024 года в России запускают программу долгосрочных сбережений (ПДС). Как будет работать новый механизм, объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. По его словам, участники программы смогут «разморозит» свои пенсионные накопления.

«Программа долгосрочных сбережений полностью добровольна. При этом она обладает рядом привлекательных особенностей. Например, позволяет перенести средства из замороженной накопительной части (пенсии, – ред.) на счет Договора долгосрочных сбережений (ДДС) и тем самым объединить добровольные пенсионные ресурсы на одном счету», – пояснил Марат Сафиулин в интервью радио Sputnik.

ПДС предполагает государственное софинансирование, продолжил эксперт.

«Софинансирование в сумме до 36 тысяч рублей в год в течение первых трех лет действия. Возможно, кстати, срок будет продлен, но для этого должно состояться определенное решение правительства. При софинансировании государство пытается соблюсти принцип социальной справедливости. Если вы получаете доход до 80 тысяч, вы получите на каждый свой вложенный рубль, соответственно, рубль из бюджета. Люди побогаче, с доходом от 80 тысяч до 150 тысяч, получат рубль, вложив свои два рубля. Совсем богатым на каждый рубль надо вложить свои четыре», – уточнил Марат Сафиулин.

Преимуществом новой программы эксперт назвал возможность воспользоваться накоплениями до выхода на пенсию.

«По условиям ДДС, минимальный срок хранения – 15 лет. Либо до достижения женщинами 55 лет, мужчинами – 60 лет. Но можно воспользоваться деньгами и раньше, например, при потере кормильца. Очень радует, что по договоренности со страховой компанией инвестор может после достижения определенного возраста или срока получать деньги регулярными платежами в течение десяти лет. А можно получить всю сумму единоразово», – добавил Марат Сафиулин.

Еще одним достоинством нового финансового инструмента, по его словам, является возможность получить налоговый вычет. Кроме того, условия страхования долгосрочных сбережений будут довольно выгодными, считает эксперт.

«Однако максимальная сумма налогового вычета ограничена – 52 тысячи рублей при взносе от 400 тысяч. И если у вас ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и ДДС, то получить вычет 104 тысячи не получится, потому что 52 тысячи – это максимальная сумма вообще налогового вычета, как по ИИС, так и по ДДС. Максимальная сумма страхового покрытия (для обеспечения безопасности долгосрочных сбережений, – ред.) в данный момент – 2,8 миллиона рублей, это в два раза больше, чем если произойдет, не дай бог, дефолт вашего банка, где у вас лежит депози», – заключил Марат Сафиулин.