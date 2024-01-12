Экономика

Доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей достигла максимума

Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей выросла по итогам 2022 года до 7,4%, максимального значения за все время ведения статистики, следует из анализа данных Росстата.

В 2022 году доля выросла на 1,7 процентного пункта, это стало самым значительным приростом с 2013 года, когда Росстат начал вести эту статистику, пишет РИА Новости.

Одновременно увеличилась доля россиян, получающих в месяц от 60 до 100 тысяч рублей - на 2,7 процентного пункта, до 15,3%. Удельный вес граждан с доходами от 45 до 60 тысяч увеличился на 1,8 процентного пункта, до 13,5%, а от 27 до 45 тысяч - на 1,5 процентного пункта, до 27,4%.

Численность россиян с небольшими доходами, наоборот, снижается. Доля граждан, получающих в месяц от 19 до 27 тысяч рублей, сократилась на 1 процентный пункт - до 16,1%, 10-19 тысяч - на 3,9 процентного пункта, до 15,9%, а до 10 тысяч рублей - на 2,8 процентного пункта, до 4,4%.