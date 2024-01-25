Экономика

Псковское УФАС оштрафовало «Россельхозбанк» за незаконную рекламу кредита

Псковское УФАС России оштрафовало акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» за распространение рекламы кредита, в которой отсутствовала полная информация об условиях его получения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в антимонопольном ведомстве.

На рекламных конструкциях размещалась информация о рекламе кредитных продуктах АО «Россельхозбанк», содержащая размер процентной ставки - от 3% и от 3.25 %. Вместе с тем, в рекламе отсутствовали сведения об иных условиях оказания соответствующих услуг, а именно: на какой срок предоставляется, какая сумма займа, срок действия договора займа и прочие условия.

Было установлено, что на рекламных баннерах изображено наименование финансовой организации (АО «Россельхозбанк»), процентная ставка, наименование кредитного продукта, которые занимают большую площадь рекламного поста, в нижней части рекламных баннеров мелким шрифтом размещены прочие условия, необходимые потребителю для полного анализа предлагаемых услуг. Данный текст был не читаем, поэтому не мог восприниматься потребителем, что приводило к искажению смысла и вводило в заблуждение потребителей рекламы.

По итогу рассмотрения дела Псковское УФАС России пришло к выводу о виновности банка в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3. КоАП РФ. Банку назначили наказание в виде административного штрафа в размере 110 000 рублей.