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Экономика

Переработка отходов: что можно сделать в Пскове из вторичного сырья

08.02.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

Не секрет, что твердые коммунальные (бытовые) отходы во многом состоят из вторичных ресурсов, таких как бумага, стекло, металл. Но в настоящее время в отходах больше всего полимеров – ПЭТФ-бутылки, канистры и флаконы, полиэтиленовые пакеты и упаковочная пленка. Сегодня посмотрим, во что их превращают на мусороперерабатывающем комплексе под Псковом.

 

Полимеры — это не только самая значительная по объему часть отходов, но и наиболее опасная для окружающей среды при размещении их на полигонах.

Современные технологии позволяют перерабатывать многие полимеры, представленные в составе твердых коммунальных отходов – это производство полиэфирного волокна, вторичной гранулы.

Проблема заключается в том, как извлечь эти отходы из огромной массы смешанных отходов. Но эта темы для другого разговора.

Мы хотим рассказать о технологии производства изделий из полимерпесчаного композита.

Что такое полимерпесчаный композит? Это смесь из песка и отдельно подготовленных (измельченных либо агломерированных) полимерных отходов, расплавленных в однородную массу на специальном оборудовании при высокой температуре.

Что можно изготавливать из этого материала? Это тротуарная плитка, сигнальная плитка закрытия кабеля (ПЗК), бордюры, лотки водоотведения, кольца колодезные (дренажные), крышки люков и т.д. Это материал, который по своим свойствам превосходит все существующие аналоги.

Какими преимуществами обладают полимерпесчаные изделия?
Состав и технология производства позволяют получать готовые изделия с уникальными техническими и потребительскими свойствами.
Срок службы 50 лет. Долгий срок службы обусловлен тем, что в состав входит природный материал – песок, имеющий неограниченный срок службы, и полимер, который имеет свойство не разрушаться десятилетиями даже под действием самых суровых природных условий.
Высокая прочность. По сравнению с цементно-песчаными изделиями - они не бьются при транспортировке, при монтаже и при воздействии ударных нагрузок.
Износостойкость. Истираемость в 10 раз ниже всех основных аналогов.
Беспыльность. При укладке и использовании не образуется бетонной пыли, что упрощает укладку и уборку.
Стойкость к агрессивным средам – кислоты, нефтепродукты.
Ударостойкость. На изделии не образуется трещин, сколов, вмятин при транспортировке, хранении, монтаже и эксплуатации.
Высокая влагостойкость. Наличие полимера в своем составе позволяет изделиям из полимерпесчаного композита быть не восприимчивыми к резким перепадам температур окружающей среды от положительных к отрицательным.
Устойчивость к воздействиям коррозии, грибков и плесени.
Экологичность. Не выделяют токсичных паров.
Материал подлежит 100% переработке.
Многократное использование, при необходимости проведения каких-либо ремонтных работ полимерпесчаные изделия можно легко разобрать, провести необходимые работы и уложить снова.
Морозостойкость. Изделия могут эксплуатироваться в условиях крайнего севера, при отрицательных температурах до -55 °С.
Цветостойкость. Цвет изделия неизменный на протяжении всего срока эксплуатации при любых погодных условиях и механических воздействиях.
Легкость. Полимерпесчаные изделия в два раза легче цементно-песчаных аналогов.
Экономичность. Стоимость полимерпесчаной продукции значительно дешевле аналогичных цементно-песчаных изделий.

Где же приобрести продукцию из полимерпесчаного композита в Псковской области?

В Псковском районе, в деревне Котово, уже давно функционирует мусороперерабатывающий комплекс ООО «Спецтранском», на территории которого расположен цех по изготовлению полимерпесчаных изделий.

В 2023 году была проведена существенная модернизация цеха, приобретено новое оборудование, что позволило значительно расширить ассортимент продукции.

В 2024 году комплекс имеет совершенно новую линейку изделий из полимерпесчаного композита:

Кольцо колодезное
Кольцо дренажное
Дно колодца
Обечайка
Сборная канализационная (дренажная) система
Люк канализационный
Брусчатка «кирпич»
Брусчатка «косточка»
Брусчатка «квадрат»
Бордюр тротуарный
Сигнальная плитка закрытия кабеля
 

Вся продукция исключительно местного производства.

Erid: Kra23t9uV Реклама. ООО «Спецтранском»

Теги: #благоустройство #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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