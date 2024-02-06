Экономика

Переработка отходов: что можно сделать в Пскове из вторичного сырья

Не секрет, что твердые коммунальные (бытовые) отходы во многом состоят из вторичных ресурсов, таких как бумага, стекло, металл. Но в настоящее время в отходах больше всего полимеров – ПЭТФ-бутылки, канистры и флаконы, полиэтиленовые пакеты и упаковочная пленка. Сегодня посмотрим, во что их превращают на мусороперерабатывающем комплексе под Псковом.

Полимеры — это не только самая значительная по объему часть отходов, но и наиболее опасная для окружающей среды при размещении их на полигонах.

Современные технологии позволяют перерабатывать многие полимеры, представленные в составе твердых коммунальных отходов – это производство полиэфирного волокна, вторичной гранулы.

Проблема заключается в том, как извлечь эти отходы из огромной массы смешанных отходов. Но эта темы для другого разговора.

Мы хотим рассказать о технологии производства изделий из полимерпесчаного композита.

Что такое полимерпесчаный композит? Это смесь из песка и отдельно подготовленных (измельченных либо агломерированных) полимерных отходов, расплавленных в однородную массу на специальном оборудовании при высокой температуре.

Что можно изготавливать из этого материала? Это тротуарная плитка, сигнальная плитка закрытия кабеля (ПЗК), бордюры, лотки водоотведения, кольца колодезные (дренажные), крышки люков и т.д. Это материал, который по своим свойствам превосходит все существующие аналоги.

Какими преимуществами обладают полимерпесчаные изделия?

Состав и технология производства позволяют получать готовые изделия с уникальными техническими и потребительскими свойствами.

Срок службы 50 лет. Долгий срок службы обусловлен тем, что в состав входит природный материал – песок, имеющий неограниченный срок службы, и полимер, который имеет свойство не разрушаться десятилетиями даже под действием самых суровых природных условий.

Высокая прочность. По сравнению с цементно-песчаными изделиями - они не бьются при транспортировке, при монтаже и при воздействии ударных нагрузок.

Износостойкость. Истираемость в 10 раз ниже всех основных аналогов.

Беспыльность. При укладке и использовании не образуется бетонной пыли, что упрощает укладку и уборку.

Стойкость к агрессивным средам – кислоты, нефтепродукты.

Ударостойкость. На изделии не образуется трещин, сколов, вмятин при транспортировке, хранении, монтаже и эксплуатации.

Высокая влагостойкость. Наличие полимера в своем составе позволяет изделиям из полимерпесчаного композита быть не восприимчивыми к резким перепадам температур окружающей среды от положительных к отрицательным.

Устойчивость к воздействиям коррозии, грибков и плесени.

Экологичность. Не выделяют токсичных паров.

Материал подлежит 100% переработке.

Многократное использование, при необходимости проведения каких-либо ремонтных работ полимерпесчаные изделия можно легко разобрать, провести необходимые работы и уложить снова.

Морозостойкость. Изделия могут эксплуатироваться в условиях крайнего севера, при отрицательных температурах до -55 °С.

Цветостойкость. Цвет изделия неизменный на протяжении всего срока эксплуатации при любых погодных условиях и механических воздействиях.

Легкость. Полимерпесчаные изделия в два раза легче цементно-песчаных аналогов.

Экономичность. Стоимость полимерпесчаной продукции значительно дешевле аналогичных цементно-песчаных изделий.

Где же приобрести продукцию из полимерпесчаного композита в Псковской области?

В Псковском районе, в деревне Котово, уже давно функционирует мусороперерабатывающий комплекс ООО «Спецтранском», на территории которого расположен цех по изготовлению полимерпесчаных изделий.

В 2023 году была проведена существенная модернизация цеха, приобретено новое оборудование, что позволило значительно расширить ассортимент продукции.

В 2024 году комплекс имеет совершенно новую линейку изделий из полимерпесчаного композита:

Кольцо колодезное

Кольцо дренажное

Дно колодца

Обечайка

Сборная канализационная (дренажная) система

Люк канализационный

Брусчатка «кирпич»

Брусчатка «косточка»

Брусчатка «квадрат»

Бордюр тротуарный

Сигнальная плитка закрытия кабеля

Вся продукция исключительно местного производства.

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