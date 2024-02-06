Экономика

Кто обязан предоставить налоговую декларацию 3-НДФЛ, рассказала Анна Кутузова

В Псковской области идет декларационная кампания, в ходе которой отдельные категории псковичей-налогоплательщиков обязаны отчитаться о доходах, полученных в прошлом году. Об этом сообщила руководитель управления ФНС России по Псковской области Анна Кутузова в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 8 февраля.

«Декларационная кампания – это кампания по декларированию доходов гражданами, с которых они обязаны уплатить НДФЛ в бюджет. А также возможность для граждан получить налоговый вычет, заявить его и вернуть уплаченный ранее налог», – сказала она.

Как уточнила Анна Кутузова, налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев граждане должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

«Так, налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны представить индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты», – продолжила она.

Также декларацию должны представить граждане, получившие доходы:

от продажи недвижимого и движимого имущества, которое было в собственности меньше минимального срока владения;

те, кто получил имущество в подарок не от близких родственников;

от выигрышей в лотерею;

от сдачи имущества в аренду;

от зарубежных источников.

С полным перечнем тех, кто обязан предоставить налоговую декларацию 3-НДФЛ, можно познакомиться на официальном сайте ФНС России в разделе «Физические лица».

Налогоплательщикам необходимо отчитаться о полученных доходах в 2023 году не позднее 2 мая 2024 года. Уплатить налог в соответствии с исчисленной суммой необходимо непозднее 15 июля 2024 года.