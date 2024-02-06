Экономика

Псковичам рассказали об изменениях в налоговых вычетах

Максимальные размеры социальных налоговых вычетов увеличили в России. Об этом сообщила руководитель управления ФНС по Псковской области Анна Кутузова в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 8 февраля.

«Сумма вычета на обучение детей выросла с 50 000 до 110 000 рублей на каждого ребенка, а общий лимит социальных вычетов по расходам на лечение, лекарства, спорт и свое обучение — с 120 000 до 150 000 рублей», – сказала она.

Анна Кутузова отметила, что получить вычет по новым правилам можно будет только в 2025 году по расходам, осуществленным в 2024-м. По тратам 2023 года действуют прежние лимиты. Кроме расходов на обучение себя, братьев, сестер, детей, вычет можно заявить и по тратам на очное обучение мужа или жены. Это новшество тоже применяется к расходам 2024 года.

Подтверждать расходы 2024 года на лечение, обучение, спорт и страхование нужно одним документом - справкой об оплате соответствующих услуг или уплате взносов по договору страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения. Она заменила все другие подтверждающие документы, в частности договор, платежки, чеки. Для вычета по расходам 2021—2023 годов состав документов прежний.

«Изменения в законодательстве позволят предоставлять гражданам наиболее востребованные социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке», – подчеркнула она.

Речь идет о вычетах по расходам на лечение, обучение, добровольное медстрахование, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также физкультурно-оздоровительные услуги.

Вся информация, необходимая для проверки права на социальный вычет, будет поступать в налоговые органы (с согласия граждан) напрямую от организаций и предпринимателей, оказывающих соответствующие услуги (от клиник, вузов, страховых организаций и т.д.), при наличии у них технической возможности на такое взаимодействие.